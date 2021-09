Rada: Alkmaar má silnější ofenzivu, náš největší problém je střílení gólů

„Je to hodně silný tým, každoročně se pohybuje v první čtyřce, má renomé. Směrem do ofenzivy jsou hodně silní. Hrají hodně ofenzivně, což je jejich silnější stránka. Přesto se pokusíme uspět,“ citoval Radu z tiskové konference klubový web.

Jablonečtí do skupiny D vstoupili domácí výhrou 1:0 nad Kluží, zatímco Alkmaar remizoval na hřišti dánských Randers 2:2. „Alkmaar je favorit naší skupiny, vždyť je to soupeř z prvního koše. První zápas jim sice nevyšel, ale teď to určitě budou chtít odčinit. Bude jen na nás, abychom jim to co nejvíce znepříjemnili,“ uvedl jablonecký záložník Jakub Považanec.

Severočeské mužstvo v posledních šesti soutěžních zápasech dalo vždy maximálně jednu branku. „Gólů teď moc nestřílíme a je to náš největší problém. V šestnáctce nejsme dost klidní,“ upozornil Rada. „Věřím, že už si to konečně vybereme a nějaké šance už proměníme. A třeba hned zítra. Jsou tréninky, kde nám to tam padá, a v zápase pak nic. Doufám, že se to už brzy promítne,“ doplnil třicetiletý Slovák Považanec.

Čtvrteční protivníky spojuje, že v letní kvalifikaci Evropské ligy vypadli se Celticem Glasgow. Jablonec ve 3. předkole prohrál 2:4 doma a 0:3 venku, Alkmaar ve 4. předkole ve Skotsku podlehl 0:2 a na svém hřišti zvítězil 2:1.

„Oba nás porazili. Ale Alkmaar s nimi měl přeci jen vyrovnanější zápasy. My ani Alkmaar jsme neměli optimální začátek sezony,“ konstatoval Rada, jehož svěřenci v ligové generálce podlehli Liberci 0:1, zatímco AZ v Eredivisie deklasoval Go Ahead Eagles 5:0.

„Ten duel jsme viděli a trochu mi jejich hra připomínala Celtic. Hrají přímočaře a hned nahoru, útočí po stranách. Mají dobré a rychlé záložníky a křídla. Chtěli bychom využít nějaký brejk,“ dodal Považanec.