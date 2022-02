Z útočníka bekem. Schranz koukal jak puk, pak si lebedil: Hezky rozehrané

Už z toho skoro začíná být pravidlo. Když má Slavia kvůli absencím někde problém, volí často trenéři nejpřekvapivější možné řešení. Jen pár příkladů z nedávné minulosti: Provod nebo Holeš se z kraje hřiště nečekaně stěhovali do středu zálohy, Masopust si vyzkoušel post stopera, Plavšič krajního obránce. Ve čtvrtek proti Fenerbahce se zaskakující kouč Köstl nebál a na pravý kraj obrany poslal Schranze, což se rozhodně nečekalo.

„Varianty byly buď Schranz, nebo Olayinka,“ vysvětloval Köstl, který zastoupil nemocného hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského. „Ivan na to koukal jak puk, ale rozhodli jsme se pro něj - i kvůli snadnější komunikaci. Hledali jsme pak hráče nad něj na pravou zálohu, někoho, kdo by mu pomohl v bránění, nakonec padla volba na Petra Ševčíka. Myslím, že Ivan to i díky němu odehrál skvěle, obrovsky nám pomohl.“

V rozestavení, které slávisté zveřejnili před utkáním, byl přitom Schranz psaný jako pravý záložník. Jenže hned na začátku zápasu přepnul na post pravého obránce, kde pak celý zápas brzdil snahy domácích o útočení.

„Velice těžké utkání. Hlavně pro mě, na nezvyklé pozici. Ale kluci mi pomohli, podali jsme dobrý výkon, máme to v poločase hezky rozehrané,“ pochvaloval si Schranz. „Celkově to nebylo snadné, protože máme hodně nových hráčů a ještě na sebe nejsme až tak zvyklí. Ale zvládli jsme to fakt bravurně, kluci vpředu podali výborný výkon. Tři góly na Fenerbahce nedáte každý den, máme díky nim dobrou výchozí pozici.“

Hodí se dodat, že nebýt Schranze, Slavia už by na jaře evropské poháry zřejmě vůbec nehrála. Právě jeho gól v posledním podzimním zápase s Unionem Berlín rozhodl o tom, že český mistr proklouzl ze skupiny. Ve čtvrtek ovšem slovenský střelec musel na obvyklé úkoly zapomenout a učit se nové, aby uspěl v přetěžkém testu: dostal za úkol nahradit vykartovaného Baha.

Povedlo se, byť ne úplně se vším všudy. Na pravém kraji obrany odehrál Schranz celý zápas a párkrát se zapotil, když musel krotit nájezdy domácích. V podpoře ofenzivy byl opatrný, ale dozadu si až na jedno dvě zaváhání počínal spolehlivě. Nejvíc mu tak zatrnulo po vyrovnávací brance ze začátku druhé půle.

„To jsem cítil, že fanoušci trochu ožili, ale rychle jsme je zase zchladili dvěma góly,“ těšilo jej. „Čekal jsem trochu víc lidí, bouřlivější atmosféru. Ale asi jsme to zapříčinili i my, že jsme byli kvalitnější s míčem u nohy, soupeře jsme přehrávali a fanoušky jsme nepustili do varu. Škoda toho gólu, který jsme dostali v závěru. Ještě je před námi odveta, nesmíme nic podcenit.“