Smolný zápas, ale bylo to o chybách. Góly jsme si dali sami, říkají slávisté

Pražané v Izraeli prohráli navzdory jasné převaze v počtu střel i držení míče. Hapoel vedl od 45. minuty po Agudelově trefě. O půl hodiny později přišla Provodova trefa, jenže v závěru utkání zlomil dvěma góly Acolatse.

„Nezbývá nám nic jiného, než se z toho poučit a koukat dopředu. Musím uznat, že to bylo hodně smolné utkání, Beer Ševu jsme víceméně do ničeho nepustili, kromě těch tří situací, se kterými si oni poradili a dali z toho góly,“ řekl klubovému webu záložník Tomáš Malínský.



„Byli jsme jasně lepším týmem,“ doplnil ho Provod. „ Dali jsme si ale úplně nesmyslně tři góly. Připravovali jsme se na jejich desítku, na Josuého. Věděli jsme, že je to jejich nejnebezpečnější hráč. Všechny finální přihrávky dává on. A dva góly byly po jeho kolmé přihrávce. Myslím si, že je to z naší strany neomluvitelné,“ prohlásil.

Izraelský tým byl neobyčejně efektivní, tři góly vstřelil ze tří střel na bránu. Celkem vypálil čtyřikrát, zato slávisté osmnáctkrát...



„Nebylo o produktivitě, bylo to o chybách. Nemůžeme si nechat dát takové góly, protože se pak hraje strašně těžko,“ podotkl Provod.

Slavii výsledek mrzí o to víc, že čelila asi nejslabšímu protivníkovi ze své skupiny. Kromě Beer Ševy ji čekají zápasy s Leverkusenem a Nice.

„Hapoel samozřejmě nějakou kvalitu má, přijdou ale i těžší zápasy a my si proto chtěli z Izraele odvézt tři body. Nezbývá nám nic jiného, než si to vyhodnotit a jet dál,“ řekl Malínský.



Duel s Leverkusenem, který francouzskému týmu uštědřil debakl 6:2, je na programu už za týden. „Čeká nás určitě těžký oříšek, ze všech sil se ale budeme snažit tenhle nepříznivý výsledek odčinit,“ ubezpečil.

„Musíme předvést podobný výkon, akorát zlepšit defenzivu. Zase si sednout na zadek, jezdit, hrát tak, jak nás to zdobilo, presovat a hodně běhat. Výsledky potom, když nebudeme dostávat góly, přijdou. Takovéhle zápasy jsme pak schopní zvládat,“ dodal Provod.