Rangers před Slavií v euforii: ze čtvrté ligy až k titulu číslo 55

Torzo týmu se nechystalo na další pohárové dobrodružství, ale na start čtvrté ligy proti Peterheadu. Ten náhlý sešup bolel všechny.

Hráče, klubové legendy, trenéry, snad i soupeře. A hlavně fanoušky. Přesto jich na první domácí zápas přišlo skoro padesát tisíc - což v­ rámci čtvrté nejvyšší soutěže stačilo na zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Snad i tahle nevídaná soudržnost pomohla, aby se jizva po necelých devíti letech zacelila.

V neděli se tým, který se správně jmenuje Rangers FC, poprvé od roku 2011 stal skotským šampionem. Stačilo, že městský rival Celtic remizoval s Dundee a nabral nedostižnou dvacetibodovou ztrátu.

Tenhle titul si navíc Rangers zapíší do kroniky pod číslem 55, což je další světový rekord - žádný fotbalový klub na planetě neovládl nejvyšší soutěž tolikrát.

„Cloumají mnou emoce, takže si musím dávat pozor, co řeknu,“ usmíval se trenér Steven Gerrard, než davy fanoušků v modrých dresech bojkotovaly hygienická nařízení a vyrazily slavit do glasgowských ulic. Kouč jim ještě předtím vzkázal: „I díky vám to byla úžasná cesta. A ještě nekončí.“

Pravda, protože už ve čtvrtek příběh o fotbalovém zmrtvýchvstání obohatí další zajímavá epizoda. Úvodní zápas osmifinále Evropské ligy v Praze, proti Slavii.

A tak si neškodí připomenout, proč se vlastně všechno začalo hroutit a jak složitě se Rangers znovu škrábali na vrchol.

Jméno David Murray vám možná nic neříká, ale věřte, že ve fotbalovém světě byl tenhle chlapík během devadesátých let jedním z nejmocnějších. Peníze, které vydělal podnikáním v těžebním průmyslu a ve stavebnictví, se rozhodl pumpovat do fotbalu, takže koupil Rangers a rok co rok lákal do kádru evropské hvězdy. Michajličenka, Laudrupa, Gascoigna, Floa.

Fanoušci mu nadšeně kynuli, protože tým válel v Evropě a doma získal titul devětkrát v řadě.

Až pak vyšlo najevo, že velikášský boss nasekal obří dluhy a ještě šidil stát na daních. Když se pod tlakem musel Rangers zbavit, dlouho hledal kupce, než slavnou značku střelil za symbolickou jednu libru.

Nový vlastník Craig Whyte problémy nevyřešil. Naopak: už po roce jeho vlády skončil klub v likvidaci kvůli dluhům přesahujícím 130 milionů liber. Tedy čtyři miliardy korun!

Tým se rozpadl, noví majitelé horko těžko lepili kádr z odložených hráčů a po obnovení začínali ve čtvrté lize. Místo vyhroceného derby s Celtikem se fanoušci trmáceli po venkovských stadionech, kde jim pršelo na hlavu.

Steven Gerrard na lavičce Glasgow Rangers

A i když se dvakrát v řadě povedlo postoupit, trápili se. O to víc, že se v druhé lize zasekli o sezonu déle a po návratu mezi elitu v létě 2016 trvalo dva a půl roku, než porazili největšího rivala.

To už z lavičky velel Gerrard, legenda Liverpoolu. Muž, který v neděli rozkázal: „Užijte si oslavy, ale ve čtvrtek buďte ready na Slavii!“