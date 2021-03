Konec oslav, je tu Slavia! Musíme předvést to nejlepší, jinak neuspějeme, ví Gerrard

Velký dvojzápas se přiblížil: osmifinále Evropské ligy.

Už ve čtvrtek večer nastoupí Slavia proti Rangers doma v Edenu, o týden později se v proslulém Ibrox Parku v Glasgow hraje odveta.

„Viděli jsme oba duely Slavie proti Leicesteru i jejich předchozí vystoupení v pohárech a dobře víme, jak nebezpečný soupeř nás čeká,“ řekl obránce Connor Goldson. „K trenérovi i hráčům soupeře máme obrovský respekt, v domácí soutěži se jim daří, mají technicky i fyzicky vyspělý tým a to, jak si poradili právě s Leicesterem, jen podtrhuje, že budeme čelit opravdu náročné zkoušce,“ doplnil Gerrard.

Jeho jméno ve světovém fotbale hodně znamená: legenda Liverpoolu, vítěz Champions League i bývalý kapitán anglické reprezentace. A od neděle také trenér skotských mistrů.

„Nechci jednotlivé úspěchy porovnávat. Jsem v jiném klubu, v jiné zemi, v jiné roli. A hlavně: není to o mně, ale o Rangers a jeho fanoušcích,“ vysvětlil Gerrard skotským novinářům, kteří měli ve středu dopoledne první šanci zeptat se trenéra na dojmy ze zisku titulu.

Rangers se k němu v sobotu přiblížili hladkým vítězstvím nad St. Mirrenem, ale definitivní jistotu jim dala až nedělní remíza druhého Celtiku s Dundee.

„Ještě teď mám husí kůži. Oslavy jsme si užili naplno, protože jsme celou sezonu neměli možnost strávit spolu pořádně byť jen jeden večer,“ přiznal obránce Goldson, který do Skotska přestoupil před třemi lety z anglického Brightonu. „Současní Rangers jsou úplně jiný klub, než když jsem přicházel. Nejen na hřišti, ale i v zázemí. Všechno se tady neskutečně posunulo.“

Bude další metou postup mezi osm nejlepších týmů Evropské ligy?

Já a Liverpool? Ne, fanoušci chtějí Kloppa Zatímco on zažívá první velký trenérský úspěch, Liverpool, jeho milovaný klub, je v krizi. Obhájce titulu prohrál v lize už šest domácích zápasů za sebou, což je nevídaná bilance, a média proto spekulují i o budoucnosti kouče Jürgena Kloppa. Mohl by ho Steven Gerrard brzy nahradit? „Ne, to si fanoušci ani nepřejí. Chtějí, aby Klopp pokračoval, aby byl úspěšný a já v tom s nimi naprosto souhlasím,“ prohlásil Gerrard v rozhovoru pro ITV. „Ano, jednoho dne bych si přál převzít Liverpool, je to můj sen, ale teď mám rozdělanou práci v Rangers a doufám, že Jürgen bude na lavičce Liverpoolu ještě řadu let.“

„Pokud nepředvedeme výkony na absolutním maximu našich možností, nedokážeme to. Minule proti Leicesteru, který má výbornou sezonu a skvělého trenéra, Slavia předvedla skutečně výborné výkony,“ varuje trenér Gerrard.



Během necelých tří sezon změnil Rangers jako málokdo. Byl to risk, svěřit mu v létě 2018 coby trenérovi-začátečníkovi fotbalový kolos z Glasgow.

Rangers už byli po letech v nižších soutěžích zpátky v první lize, ale pořád tuze daleko od nejvyšších míst. Čas pro zkušeného manažera? Ne, tehdejší šéf Dave King ukázal na Gerrarda, který přitom trénoval jen mládežnické týmy v Liverpoolu.

Skok však zvládl skvěle.

Insideři vychvalují jeho smysl pro detail, tréninkový proces i organizaci. Pro všechny v klubu je inspirací, dal dokupy skauting, přivedl správné hráče a stvořil nesmírně silné mužstvo. Jednotné. Ofenzivní. Líbivé.

„Jsme stokrát lepší než před třemi lety,“ neváhá Goldson, který je součástí Gerrardova týmu od začátku.



Výsledkem je dominantní sezona, ve které Rangers zatím neprohráli jediný zápas v Evropě ani v domácí soutěži. Celtiku, odvěkému rivalovi, překazili cestu za desátým titulem v řadě a sami slaví už šest kol před koncem. A to s málo vídaným skóre 77:9 po dvaatřiceti zápasech.

„Hráči toho během celého roku obětovali opravdu mnoho, i proto si oslavy v posledních dnech zasloužili,“ podotkl Gerrard, jenž se do mistrovského juchání také zapojil.



Internet obletěla fotografie, jak z okna stadionu burcuje fanoušky, kteří se navzdory platným protivirovým opatřením sešli na ulici. Na sociálních sítích také kolovalo video jeho triumfálního příjezdu na minulý zápas.

„I já jen těžko dovedu popsat, co jsme během posledních pár dnů prožívali. Bylo to úžasné,“ připustil. „Ale zároveň říkám, že jsme už zase plně koncentrovaní na to, co je nyní před námi. Vrátili jsme se k naší předzápasové rutině, soustředíme se na Slavii.“



Což svědčí o jediném: Rangers věří, že v aktuální sezoně ještě neřekli poslední slovo.