Nejsilnější tým Slavie od roku 1996. Tak hurá na skotské Rangers!

Už ve čtvrtek večer budeme odpovědi o něco blíž. Jízda Evropskou ligou pokračuje, výkop v 18.55 hodin.

Rangers FC, tak se jmenuje další slávistická výzva. Čerstvý skotský šampion stojí v cestě do čtvrtfinále - a možná ještě dál.

„Já ale beru jako velký úspěch už to, že jsme se dvakrát během tří let dokázali dostat do téhle fáze,“ říkal ve středu novinářům Trpišovský.

Slavia Praha - Glasgow Rangers čtvrtek 18.55 online

I Steven Gerrard, legenda Liverpoolu a kouč, kterého si teď fandové Rangers zamilovali, soupeře vychválil a vzkázal: „Máme obrovský respekt. V domácí soutěži se Slavii daří a to, jak si poradila s Leicesterem, podtrhuje, že budeme čelit opravdu náročné zkoušce.“

Pozitiva poslouchají Trpišovský a spol. opakovaně už třetí sezonu v řadě. I proto se chce říct: Tak silná jako teď Slavia v moderních dějinách ještě nikdy nebyla.

Ale co třeba ta, která Evropu udivovala před pětadvaceti lety? Na jaře 1996 se pod trenérem Ciprem probila dokonce až do semifinále, což zůstává největším pohárovým úspěchem od rozdělení federace. Ale dá se vůbec srovnávat? A je to fér? Doba byla úplně jiná.

Druhá nejvýznamnější pohárová soutěž se ještě nejmenovala Evropská liga, ale Pohár UEFA. Nestartovala skupinovou fází, ale rovnou vyřazovacími dvojzápasy. Slavia nesměla hrát na nevyhovujícím starém stadionu v Edenu, takže se fanoušci plahočili na Strahov.

Ale prožívali úžasné chvíle, když tým nabitý reprezentanty vyřazoval postupně Sturm Graz, Freiburg, Lugano, Lens i namistrované AS Řím. Když šlo proti Bordeaux o finále, mluvilo se o fotbale tolik, že i tehdejší předseda ČSSD Miloš Zeman – jinak sportu neholdující – se sháněl po vstupence.



Nakonec dal na poslední chvíli přednost předvolební kampani, takže nebyl u toho, když víc než 17 tisíc diváků sledovalo, jak postupová naděje slábne po porážce 0:1.

V Edenu bude večer kvůli koronavirovým opatřením téměř prázdno, tým přijde podpořit jen několik desítek partnerů klubu a zdravotníků. Ale jedno má současná Slavia a ta, která válela před čtvrtstoletím, společné: tým je prošpikovaný hráči, kteří mohou mít před sebou velké kariéry.

A evropská mise, která budí pozornost, na jejich dalším osudu může mít opět zásadní podíl.

Z kádru, který měl na jaře 1996 kouč Cipro k dispozici, jelo hned pět hráčů na letní Euro, po kterém se Šmicer, Poborský, Bejbl či Suchopárek rozutekli po Evropě.

Letos může stejný osud potkat třeba Koláře, Zimu, Kuchtu nebo Provoda – plus zahraniční hvězdy Olayinku či Simu.



Slavia přitom v Evropě zaujala už mockrát. Na jaře 1998 hrála čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů. O dva roky později došla stejně daleko v Poháru UEFA. Nebýt chyby rozhodčích, kteří neuznali regulérní Pitákův gól proti Besiktasi Istanbul, byla by mezi posledními osmi i v roce 2003. Povedlo se jí to znovu před dvěma lety, kromě toho dvakrát okusila skupinu Ligy mistrů.

Ale taková síla jako letos z ní sálala skutečně jen na jaře 1996.

Odnesou to Rangers?