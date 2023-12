Koubek: Co se nám povedlo, nikdo nečekal. Chceme přínos pro český fotbal

Pouze čtyři kluby zatím drží v základních skupinách pohárů plný bodový zisk. Viktoria se tak dostala do velmi vybrané společnosti.

Patnáct bodů, které zatím nabrala v třetí nejprestižnější soutěži kontinentu, je zároveň českým rekordem. Doposud bylo maximem třináct, což se povedlo právě Plzni v Evropské lize na podzim 2012.

Západočeši, kteří už měli po čtvrtém kole Konferenční ligy jistý postup do osmifinále z prvního místa, nastoupili proti Ballkani ve výrazně pozměněné sestavě. Přesto zvítězili gólem střídajícího Pavla Šulce z 81. minuty.

„Víme, že takhle umí udeřit. Někde se tam schová a trefí to, má dobrý výskok,“ chválil kouč.

„Dosud jsme měli jsme úspěchy v nějaké formaci s nějakou kostrou. Teď na základě zranění přišli jiní hráči. Když se jim něco nepodaří, já se na ně nezlobím, protože logicky nemůžou mít takovou rozehranost. Ale vzali za to a ukázali všichni skvělou morálku. Vítězství v Albánii je kolektivním dílem,“ doplnil Koubek.

Radost mají i kluboví šéfové, do pokladny získala Viktoria dalších 12,5 milion korun, které UEFA vyplácí za vítězství ve skupině této soutěže. Za dosavadních pět výher tak přiteče bezmála 63 milionů Kč.

Sampson Dweh (vpravo) stíhá Nazmi Gripshiho v utkání Plzně s Ballkani.

Plzeňští si letos počínají v Konferenční lize suverénně. Včetně kvalifikace ještě neprohráli a zvítězili v 10 z 11 dosavadních zápasů. Ve skupině porazili dvakrát Ballkani i Dinamo Záhřeb 1:0 a Astanu venku 2:1. „Je potěšitelné a pravděpodobně i nečekané, co se nám podařilo v Konferenční lize. Vůbec ne s lehkými soupeři, každý to vidí,“ uvedl Koubek.

Jeho svěřenci naopak v domácí soutěži už několikrát zaváhali a v neúplné ligové tabulce jsou pátí.

„Koncentrovali jsme se na úspěšné výsledky, finanční a koeficientový přínos klubu i českému fotbalu. Tím nechci říct, že bychom na ligu nějak nemysleli, naopak trápí nás to. Ale tančíme na třech svatbách. Ještě je tam domácí pohár, takže to úplně jednoduché není,“ prohlásil zkušený trenér.

Přímo z Albánie se tak tým letecky přesunul do Ostravy, kde v neděli v 15 hodin nastoupí k duelu 17. kola proti Baníku. „Je to o regeneraci, musíme se dobře připravit. Víme, že v lize ty výsledky nejsou optimální, musíme to napravit,“ konstatoval obránce Libor Holík.

Pavel Šulc v souboji o míč v zápase Plzně s Ballkani.

Koubek ocenil také mladíky Baiera, Palusku a Haška, jenž si v Tiraně odbyl soutěžní debut za plzeňský A-tým.

„Líbili se mi, všichni hráli výborně. Ti dva vzadu byli skvělí. Těžké to mě Hašan, šel hlavně odpresovat zápas, soupeř nabíral dech na závěrečný nápor a on měl za úkol hlavně plnit obranné věci a tolik se nedostal na balon. Splnil to dobře, pomohl tomu,“ dodal Koubek.

„Je to fantazie,“ svěřil se brankář Baier, který už na konci října odchytal duel na hřišti Dinama Záhřeb.

„Musím poděkovat klukům, byla to skvělá týmová práce a čisté konto nejde jen za mnou,“ doplnil velký plzeňský talent, který si poradil i s náročným terénem, kde se umělá tráva mísí s přírodní.

„Vápno je celé z umělé, při odkopech je to trochu složitější, balon vám může sjet. Ale jinak to bylo v pohodě.“