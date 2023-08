Priske po remíze: Dopředu musíme být odvážnější. Vindahl? Ukázal, proč je tady

„Jsem spokojený s výsledkem, ale určitě se musíme před odvetou víc zaměřit na útočnou fázi,“ uvědomoval si. „Potřebujeme ukázat směrem dopředu větší kuráž i kvalitu. Potvrdilo se, že v Kodani se hraje těžko.“

Proč?

Skvělý klub, skvělí hráči, skvělý stadion. Pravidelně se tu hrají poháry, Kodaň má spoustu zkušeností, pro nikoho to tady není jednoduché. V druhém poločase nás zatlačili, byli blízko gólu. Chci pochválit i naše hráče za to, jak poctivě bránili. Dopředu ale vážně chyběla větší odvaha.

Podržet vás musel gólman Vindahl, který předvedl deset minut před koncem klíčový dvojzákrok. Potěšil vás?

Adaptoval se hodně rychle a ukázal, proč jsme ho přivedli. První zápas za Spartu byl pro něj těžký, od Pardubic dostal dva góly, aniž by se mohl pořádně předvést. Ale tentokrát zachytal skvěle. Jsem rád, že se fanouškům takhle předvedl.

Projevilo se v závěru, že střídal klíčový stoper Sörensen? Jak to s ním vypadá?

Asger byl jen unavený, není to s ním nijak zlé, na odvetu bude připravený. Nemyslím si, že by se jeho vystřídaní nějak projevilo, Vitík hraje pravidelně, má kvalitu. Zvládl to.

Jaký byl návrat do Kodaně pro vás osobně?

Vždycky si to tu užívám, atmosféra je skvělá, ale hlavně pro domácí. Mají úžasné fanoušky, je rozhodně zajímavé být zpátky. Pro nás všechny, kteří pocházíme z Dánska, je to výjimečné. Jsme rádi, že můžeme ukázat, co je Sparta. Čeho jsme součástí.

Pořád vidíte šance padesát na padesát?

Nejsem příznivcem takových prognóz. Ale opravdu věřím, že doma na Letné díky fanouškům jedno dvě procenta v náš prospěch přiskočí. Lidi za námi vždycky stojí, hodně nám pomáhají. Kodaň asi atmosférou nemůžeme vyloženě překvapit, když v Lize mistrů loni hráli proti Dortmundu nebo Manchesteru City, ale snad pocítí, jak jsme hladoví. Po Lize mistrů moc toužíme.