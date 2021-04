Kritizovat trest pro Kúdelu je ztrátou času, řekl vysoce postavený činovník

Sorokin, který ve výkonného výboru světové federaci sedí za Evropskou fotbalovou unii (UEFA), v rozhovoru pro Sky Sports mluvil především o blížícím se mistrovství Evropy. O tom, že hlediště stadionu v Petrohradě při červnovém mistrovství Evropy budou moci fanoušci zaplnit až z padesáti procent.

Také se však vyjadřoval ke kauze, která rezonuje fotbalovou Evropou. Sám do řízení nezasahoval a nebyl s ním nijak spjatý.

Slávistický obránce Kúdela dostal trest na deset zápasů, podle Disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) v osmifinálové odvetě Evropské ligy v Glasgow rasisticky urazil protihráče Glena Kamaru z Rangers. Kúdela rasismus odmítl, připustil vulgární nadávku.

Finský záložník tmavé pleti Kamara po zápase Kúdelu fyzicky napadl, za což dostal trest na tři utkání.

„V podobných případech obvykle jedna strana kritizuje, že je trest příliš tvrdý. Druhá strana zase říká, že je příliš mírný. Musíte se na tento příběh dívat z obou stran. Máme tady orgán, který je oprávněn určitá rozhodnutí dělat a my tomu musíme věřit. Myslím, že kritizovat rozhodnutí je ztráta času,“ zdůraznil Sorokin.

„Jeden tým obviňuje druhý z nevhodného chování. Ten druhý to zase odmítá. Celý incident je trochu divný. Bylo učiněno rozhodnutí a my jako FIFA to obvykle nekomentujeme,“ poznamenal Sorokin.

„Pro mě těžké se k tomu nějak vyjadřovat. Co se stalo, jsem neviděl, jen jsem o tom četl. Je k tomu spousta otázek, má to mnohostranný charakter. Podle toho, co slyšíme, tak Kúdela rasistické chování nikdy nepřiznal,“ řekl Sorokin.

„Celá situace je pro mě trochu komplikovaná a není jednoznačné. Ale za těchto okolností považuji rozhodnutí za správné. Jako funkcionár UEFA mám ke komisi důvěru.“

Kúdela se svým právním zástupcem zvažuje odvolání.

Souběžně incident vyšetřuje i skotská policie, která se podle tamních médií chystá Kúdelu obvinit z rasistického chování.