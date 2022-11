Ofsajdy na MS? Mít osmičku nohu je teď výhoda. Koller by si nekopl, říká Řízek

„Je to na nic, zdržuje se tím hra. Tým tlačí, dá gól, pak se to dlouho zkoumá, což každého vyhodí z rytmu. Branka se neuzná, protože střelec byl v ofsajdu o dva centimetry, o špičku kopačky. Výhodu mají hráči, kteří mají osmičku nohu, ti, co mají čtrnáctku, jsou v háji. Takový Honza Koller by si teď už nekopl,“ rozčiluje striktní posuzování ofsajdu videorozhodčím Mariana Řízka, bývalého ligového hráče Teplic.

Jen pro připomenutí z pravidel fotbalu, platných od 1. července 2022: hráč je v ofsajdové pozici na polovině soupeře, když kterákoliv část hlavy, těla nebo nohy je blíž k brankové čáře než míč a než předposlední bránící hráč. „V této definici není záměrně zahrnuta ruka nebo paže hráče (horní končetina hráče od ramene až k dlani), protože fotbal se nehraje rukama,“ stojí ve výkladové části pravidel.

Na mistrovství světa v Kataru poprvé v historii ofsajdy hlídá umělá inteligence. VAR už sice fungoval na předešlém šampionátu v Rusku, jenže teď FIFA zašla ještě dál. Svůj systém nazvala poloautomatickým. Míč má senzor, který pětsetkrát za vteřinu vyšle signál o své pozici na hřišti. Počítače určí na každém hráči 29 sledovacích bodů, fotbalisty monitoruje dvanáct kamer zavěšených pod střechou stadionů.

Německý stoper Antonio Rüdiger (s číslem 2) střílí brankáři Unai Simónovi ze Španělska hlavou gól, který nebyl uznán kvůli ofsajdu.

Získané údaje se zpracují i do 3D animací, které pak fanoušci vidí v televizních přenosech nebo na stadionu. „VAR má velmi pozitivní dopad na fotbal, můžeme vidět, že číslo velkých chyb se dramaticky snížilo. Poloautomatický systém je další krok dopředu, je rychlejší a přesnější,“ řekl ještě před šampionátem Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA. „Vím, že někdo ho nazývá robotický ofsajd, ale není to tak. Zodpovědní za své verdikty jsou stále rozhodčí a jejich asistenti.“

Což se potvrdilo i v Kataru. VAR v zápase se Saúdskou Arábií upřel Argentincům gól na 2:0. Postavení Lautara Martíneze vyhodnotil jako ofsajdové, zřejmě však nevzal v potaz postavení Jásira Šahraního, který stál od Martíneze dál.

Kalibrovanou čáru, čip v míči a přesné určení ofsajdu přesto vítá třeba internacionál Stanislav Pelc. „Teď je to spravedlivé, i když dva centimetry pro fotbal jsou hrozné. Rozhodčí nemůže vidět, jestli je někdo v ofsajdu o špičku kopačky, to prostě lidské oko nepostřehne,“ tvrdí bývalý reprezentant. „Všichni víme, že dřív buď mávnout chtěli, nebo nechtěli podle toho, jakému týmu byli rozhodčí naklonění. I v naší lize. Teď, když to posuzuje počítač, je to skoro neprůstřelné. Eliminuje to přízeň rozhodčích k určitým klubům.“

Ekvádorský útočník Enner Valencia právě zblízka překonal brankáře Andriese Nopperta. O ofsajd se nejednalo, Nizozemci se hlásí zbytečně.

Než do fotbalu vstoupil VAR a kalibrované čáry, rozhodlo se o pouštění hraničních ofsajdů, aby se podpořila útočná hra. „Samozřejmě kvůli technologiím padá míň gólů, ofsajdy už neprojdou,“ tvrdí Pelc.

Řízek si myslí, že centimetrové ofsajdy nemá hráč šanci uhlídat. „Když je vykloněný celý, tak bych to bral, ale řešit nějaké špičky, co to zase vymysleli? Hlídal bych lajny, jestli míč přešel brankovou čáru. Ale centimetrový ofsajd je nesmysl, brzdí to hru. Hráči se zastaví, čeká se x minut na rozhodnutí, pak se zase 11 minut nastavuje,“ nelíbí se mu.

I Řízek zavedení VAR vítá, ale neměl by se nadužívat. „Někdy jdou rozhodčí k monitoru i sedmkrát za zápas, to je šílené zdržování hry. Samozřejmě chci, aby byl na hřišti VAR, aby nemohli rozhodčí někoho zaříznout jako dřív a padaly góly z dvoumetrových ofsajdů. Ale situace řekněme do půl metru, to bych nechal. Někdo je velký, někdo malý, někdo má velkou nohu, někdo malou, to se vůbec nebralo v potaz,“ upozorňuje Řízek.