MS 2022: třináct zemí má jistotu, jak se hraje kvalifikace v Africe, Asii a Americe

V Kataru 2022 se naposledy v rámci šampionátu představí dvaatřicet národních mužstev.

Příští mistrovství světa v roce 2026, které hostí Spojené státy za pomoci Mexika a Kanady, už přivítá osmačtyřicet reprezentací.

Na závěrečný turnaj do Kataru už objednává letenky, sonduje podmínky v hotelech a vybírá tréninkové kempy třináct týmů včetně pořadatelské země.

V úterý 16. listopadu skončila kvalifikace v Evropě, která do Kataru vyšle třináct mužstev. Deset postoupilo přímo, o zbývající tři místa bude dvanáct mužstev včetně Česka bojovat v březnové baráži.

Na ostatních kontinentech se kvalifikace rovněž bude dohrávat příští rok, termíny jsou v lednu, v únoru a v březnu.

Mezikontinentální baráž se hraje v červnu, kdy budou známi poslední účastníci.

Jistí účastníci MS 2022: Katar, Německo, Dánsko, Brazílie, Francie, Belgie, Chorvatsko, Španělsko, Srbsko, Anglie, Švýcarsko, Nizozemsko, Argentina

Evropa vyšle třináct zemí

Přímý postup si zajistili vítězové deseti kvalifikačních skupin. Mužstva na druhých místech plus dva nejvýše postavení vítězové Ligy národů 2020, kteří neobsadili ve skupinách první dvě pozice, budou hrát baráž. Z ní vzejdou pro šampionát tři týmy.

Baráž se hraje dvoukolově. Postoupí ten, který vyhraje oba zápasy. Los baráže se uskuteční příští pátek 26. listopadu.

Termíny baráže: první zápasy 24. a 25. března, druhé zápasy 28. a 29. března.

Postoupily: Německo, Dánsko, Brazílie, Francie, Belgie, Chorvatsko, Španělsko, Srbsko, Anglie, Švýcarsko, Nizozemsko.

Baráž (více zde): Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales, Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, Česko.

Afrika vyšle pět zemí

Africká kvalifikace má tři kola. Do závěrečného postoupili vítězové deseti čtyřčlenných skupin, z nichž vzejde pět účastníků mistrovství světa.

Los deset týmů rozdělí do pěti dvojic, které se o postup poperou systémem na dvě utkání - doma venku.

Z favoritů se do třetího kola nedostaly Pobřeží slonoviny či Jižní Afrika.

Účastníci 3. kola: Alžírsko, Kamerun, Demokratická republika Kongo Egypt, Ghana, Mali, Maroko, Nigérie, Senegal, Tunisko.

Termíny 3. kola: 21. a 29. března.

Asie vyšle čtyři země plus pátý tým do mezikontinentální baráže

Asijská kvalifikace má čtyři kola, byť to úvodní je jakési předkolo pro nejslabší.

Druhého se zúčastnilo čtyřicet zemí. Z osmi pětičlenných skupin kromě Kataru (pořadatel MS) postoupilo sedm vítězů a pět nejlepších týmů na druhých místech do třetího kola.

Dvanáct mužstev rozdělil los na dvě šestičlenné skupiny, v nichž hraje každý s každým doma venku. První dva postoupí na šampionát. Týmy na třetích místech si to na jeden zápas rozdají o účast v mezikontinentální baráži.

Po šesti odehraných zápasech třetího kola jsou ve skupině A Írán a Korea blízko postupu. Íránu bez ohledu na ostatní výsledky stačí ze čtyř duelů jedna výhra, což by měla být formalita. Korea potřebuje čtyři body.

Třetí místo s velkým odstupem drží Spojené arabské emiráty, o bod zpět je Libanon a další bod ztrácí Irák. Šanci má i poslední Sýrie, která na Emiráty ztrácí čtyři body, a ve hře jich je ještě dvanáct.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Írán 6 5 1 0 11:2 16 2. Korea 6 4 2 0 8:2 14 3. Spojené arabské emiráty 6 1 3 2 4:5 6 4. Libanon 6 1 2 3 4:6 5 5. Irák 6 0 4 2 3:9 4 6. Sýrie 6 0 2 4 5:11 2

Ze skupiny B mašíruje k postupu Saúdská Arábie, čtyři body ztrácí Japonsko, o další bod zpět je Austrálie, která se pravidelně účastní asijské kvalifikace. Pokud se nestane nic mimořádného, dva z těchto týmů postoupí přímo a ten zbývající půjde do mezikontinentální baráže. Čtvrtý Omán ztrácí na třetí Austrálie čtyři body.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Saúdská Arábie 6 5 1 0 9:3 16 2. Japonsko 6 4 0 2 5:3 12 3. Austrálie 6 3 2 1 9:4 11 4. Omán 6 2 1 3 6:7 7 5. Čína 6 1 2 3 7:11 5 6. Vietnam 6 0 0 6 4:12 0

Kdo čtyři zápasy před koncem drží postupové pozice: Írán, Korea, Saúdská Arábie, Japonsko.

Kdo má také šanci na mezikontinentální baráž: Spojené arabské Emiráty, Austrálie.

Termíny zbývajících zápasů 3. kola: 27. ledna, 1. února, 24. a 29. března

Termíny 4. kola (souboj třetích týmů): květen či červen

Mezikontinentální baráž: červen

Jižní Amerika vyšle čtyři země plus pátou do mezikontinentální baráže

Deset týmů, jedna tabulka, každý s každým doma venku. Jednoduchý systém má jihoamerická kvalifikace, v níž každý z deseti účastníků odehraje osmnáct zápasů - devět doma, devět venku.

Odehráno je čtrnáct utkání, postup mají jistý favorité Brazílie a Argentina, jejichž vzájemný duel v září byl po pěti minutách skandálně předčasně ukončen. Blízko postupu je třetí Ekvádor, který má na čtvrtou Kolumbii šestibodový náskok a o jedenáct branek lepší rozdíl skóre.

O čtvrté postupové místo bude velký boj, čtvrtou Kolumbii a devátou Paraguay dělí jen čtyři body. Stejně bodů jako Kolumbie má Peru, o bod méně Chile a Uruguay, další bod ztrácí Bolívie a pak je Paraguay. Poslední Venezuela je reálně mimo hru.

Postoupily: Brazílie, Argentina

Kdo je blízko: Ekvádor

Kdo má reálnou šanci na čtvrté místo: Kolumbie, Peru, Chile, Uruguay, Bolívie.

Kdo ještě žije: Paraguay

Termíny zbývajících zápasů: 27. ledna, 1. února, 24. a 29. března

Mezikontinentální baráž: červen

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Brazílie 13 11 2 0 27:4 35 2. Argentina 13 8 5 0 20:6 29 3. Ekvádor 14 7 2 5 23:13 23 4. Kolumbie 14 3 8 3 16:17 17 5. Peru 14 5 2 7 15:20 17 6. Chile 14 4 4 6 15:16 16 7. Uruguay 14 4 4 6 14:21 16 8. Bolívie 14 4 3 7 20:28 15 9. Paraguay 14 2 7 5 9:18 13 10. Venezuela 14 2 1 11 9:25 7

Severní Amerika vyšle tři země plus čtvrtou do mezikontinentální baráže

Severoamerická kvalifikace má tři kola. Až do toho závěrečného byly nasazeny Mexiko, Spojené státy, Kostarika, Jamajka a Honduras. Ty doplnili tři nejlepší z druhého kola Kanada, Panama a Salvador.

Osm týmů se v třetím kole utká každý s každým doma venku. Nejlepší tři postoupí do Kataru, čtvrtý v pořadí dostane šanci v mezikontinentální baráži.

Po osmi odehraných zápasech se vyprofilovala silná čtyřka. Vede Kanada o bod před USA, další bod ztrácejí Mexiko a Panama. Pátá Kostarika už má pětibodové manko na Panamu s Mexikem. Ale každému zbývá odehrát ještě šest utkání, ve hře je tak ještě osmnáct bodů.

Například Spojené státy hrají v Kanadě, v Mexiku a doma s Panamou.

Kdo je favorit na postup: Kanada, USA, Mexiko, Panama.

Termíny zbývajících zápasů: 27. ledna, 30. ledna, 1. února, 24. března, 27. března, 30. března.

Mezikontinentální baráž: červen

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Kanada 8 4 4 0 13:5 16 2. USA 8 4 3 1 12:5 15 3. Mexiko 8 4 2 2 11:7 14 4. Panama 8 4 2 2 11:9 14 5. Kostarika 8 2 3 3 6:7 9 6. Jamajka 8 1 4 3 6:10 6 7. Salvador 8 1 3 4 4:10 6 8. Honduras 8 0 3 5 5:15 3

Oceánie vyšle jeden tým do mezikontinentální baráže

Kvalifikace je neustále odkládána kvůli proticovidovým opatřením. Mělo se začít v září 2020, ale dosud se do míče ještě nekoplo. Vedení konfederace navrhlo, že by se vše odehrálo v rámci turnaje v březnu 2022 v Kataru. Čeká se na schválení od FIFA, dosud nebylo sděleno, kolik týmů a jaké by se bojů o šampionát zúčastnily.

Mezikontinentální baráž: červen