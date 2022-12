Brazilské slzy. Už zase! Jak Chorvatsko rozmetalo Neymarův sen

Ani rok 2022 nebude patřit Brazílii. Ani jemu, nejdražšímu fotbalistovi všech dob.

Dost možná měl Neymar ve třiceti letech poslední šanci, jak dosáhnout na titul.

Když se konečně zvedl, podlomily se mu nohy a padl na záda. Pak už raději schoval svoji tvář do kanárkového dresu.

Se svým géniem plakala i celá velikánská Brazílie, národ posedlý fotbalem. Největší favorit mistrovství světa dohrál. Senzačně ve čtvrtfinále nestačil na Chorvatsko, odvážnou zemi se čtyřmi miliony obyvatel.

„Nemám slov. Vyhrálo naše srdce, které se nikdy nevzdává. Bojovali jsme za celý chorvatský národ. Byli jsme chrabří,“ jásal trenér Zlatko Dalič.

Jestliže před čtyřmi lety byl chorvatský postup do finále okouzlující pohádkou, aktuální výhra nad Brazílií se řadí mezi fotbalové sci-fi.

Věříte, že Chorvati poprvé a naposledy trefili branku soupeře až ve 117. minutě? Přesto jim to stačilo, aby v prodloužení vyrovnali na 1:1 a prokousali se k dovednosti, na kterou se specializují – pokutové kopy. Všechny čtyři penaltové rozstřely na mistrovství světa totiž vyhráli. I tentokrát byli neomylní.

Chorvatský obránce Dejan Lovren chválí brankáře Dominik Livakoviče v utkání s Brazílií ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Rozjuchaným hráčům v šachovnicových dresech chvíli trvalo, než pak chytili chlapíka v zeleném. Dominik Livakovič, sedmadvacetiletý brankář Dinama Záhřeb, byl znovu za hrdinu. V osmifinále zhypnotizoval Japonce a skvěle přečetl rovněž Brazilce.

Na Neymara se při penaltách nedostalo. Měl jít kopat jako pátý a stvrdit očekávaný postup favorita, jenže všechno bylo naruby.

Proto ten žal. Proto ten vztek.

Brazílie čeká na svůj šestý titul od roku 2002. Tak dlouho pauzu ještě nikdy v historii neměla a vypadá to, že jakmile narazí na soupeře z Evropy, bude strádat i dál.

2006 – konec ve čtvrtfinále s Francií.

2010 – konec ve čtvrtfinále s Nizozemskem.

2014 – kolosální ostuda 1:7 v semifinále s Německem.

2018 – konec ve čtvrtfinále s Belgií.

Brazilský útočník Neymar střílí v obklíčení bránících Chorvatů.

Rok 2022 měl být konečně zlatý. Parta, kterou poskládal důmyslný trenér Tite, měla mimořádnou kvalitu a výtečný spirit. Jako by se vrátila doba, ve které světu vládli machři Ronaldo, Rivaldo či Roberto Carlos. I teď Brazilci oslavovali svoje nádherné trefy sambou, bavili sebe, fanoušky i experty. Když se jim po dvou zápasech, kdy léčil bolavý kotník, vrátil do sestavy Neymar, zavládla absolutní euforie. Jenže jak ukázal dlouho sterilní souboj s Chorvatskem, ani Neymar není garance. Přitom právě on skóroval jako první. Úžasně a neopakovatelně.

První prodloužení už mělo skončit, když si Neymar v plné rychlosti ťuknul balon s Rodrygem, pak s Paquetou a rázem byl sám před brankářem. Jiní by hned pálili, on se zavlnil v bocích, Livakoviče nechal padnout do kolen a sám vystřelil pod břevno. Byl to jeho 77. reprezentační gól. Tím pádem v historickém žebříčku vyrovnal krále Pelého.

Právě Neymar měl být Pelého nástupcem. Stejně pronikavý talent, taky ho vychoval slavný klub ze Santosu, taky mezi chlapy zářil už jako dorostenec, taky se stal miláčkem davů a multimilionářem. Ale zatímco Pelé to zároveň dotáhl jako jediný ke třem světovým titulům, Neymarovi svatý grál uniká.

Po rekordním 77. gólu se zprvu zdálo, že by zrovna v Kataru mohl dopsat tu nejkrásnější tečku.

Navíc ve chvíli, kdy dvaaosmdesátiletý Pelé leží v nemocnici a snaží se neprohrát svůj boj s rakovinou.

Happy end se nekoná.

Brazílie se balí.

Trenér Tite jistě dostane padáka.

A kdo ví, jestli Neymar ještě někdy obleče kanárkový dres, aby vstřelil gól číslo 78, čímž by Pelého překonal.

Upřímně, Brazílie si o malér koledovala. První poločas zcela promrhala, a přestože se po přestávce zlepšila, pořád se nemohla dostat k souvislému tlaku. „Čelili jsme nejlepší týmu, který na světě je. Smekám před svými chlapci,“ několikrát zopakoval chorvatský trenér Dalič.

Když už si Brazilci ve druhém prodloužení mysleli, že se jim nemůže nic stát, zvolili ležérní tempo. Vymstilo se jim to. Chorvatský kapitán Modrič, 37letý matador, na vlastní půlce vybojoval balon a rozjel bleskovou akci do levého křídla: Vlašič – Oršič – a střelec Petkovič svlékal dres, protože zařídil remízu 1:1 a penalty.

Co bylo dál, už víte.