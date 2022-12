Neymar dohnal legendárního Pelého. Fandil jsem Ti každý den, gratuloval fenomén

„Sledoval jsem, jak rosteš, fandil jsem Ti každý den. A teď Ti mohu konečně pogratulovat, že jsi vyrovnal můj počet gólů za Brazílii,“ napsal Pelé na Instagramu.

„Oba víme, že je to víc než jen číslo. Naším největším úkolem je inspirovat spoluhráče, další generace a každého, kdo má rád náš sport,“ přidal Pelé, který je kvůli infekci dýchacích cest hospitalizovaný v nemocnici v Sao Paulu.

Třicetiletý Neymar, jenž na šampionátu v Kataru vynechal dva zápasy kvůli zranění kotníku, vstřelil 77 gólů ve 124 duelech. Pelému na stejný počet branek stačilo 92 utkání, naposledy v brazilském dresu skóroval v přípravném zápase proti Rakousku v roce 1971.

S Brazílií vyhrál Pelé tři mistrovství světa. V roce 1958, 1962 a 1970. Většinu kariéry strávil v brazilském Santosu, odkud právě Neymar přestupoval v roce 2013 do Evropy. Ten, stejně jako jeho předchůdce, nastupuje s desítkou na dresu.

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku. Brazilci Neymar a Casemiro před rozehráním přímého kopu v utkání s Chorvatskem.

V Kataru se útočník pařížského Saint-Germain trefil dvakrát, Brazilci ale opět nenaplnili vysoká očekávání. Na medaili čekají od roku 2002, kdy šampionát ovládli a získali rekordní pátý titul. Ve čtvrtfinále vypadli počtvrté za posledních pět šampionátů. A pokaždé s týmem z Evropy.

„Bohužel to nakonec není nejšťastnější den. Ale můj rekord tu byl přes 50 let a nikdo se mu ani nepřiblížil. Až Ty jsi to dokázal. To ukazuje, jaký je to úspěch,“ uvedl Pelé.