Belgické fiasko. Zlatá generace se loučí rozhádaná, trenér odstoupil

Stačilo, aby mu trochu lépe vyšel krok, a mohlo být všechno úplně jinak. Jenže nohy neposlechly, balon místo do hlavy narazil do mohutného hrudníku a od něj místo do sítě odskočil do náruče chybně vybíhajícího chorvatského gólmana Livakoviče. Romelu Lukaku, obrovitý útočník, mohl v poslední chvíli ještě odvrátit belgickou blamáž na fotbalovém mistrovství světa. Nakonec se jen v předklonu chytl za kolena a zaraženě zíral do prázdna.