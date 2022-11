Belgičané ve při, rozkol v kabině. Hvězdy se hádají, jiné spolu nemluví

Po úporné a šťastné výhře nad outsiderem Kanadou (1:0) trápení a porážka s Marokem (0:2). A k tomu ošklivé dusno v zákulisí.

Atmosféra v belgické kabině plné hvězd je na historickém minimu, píše server RTL s odvoláním na kolegy z francouzského L’Équipe.

Samotný trenér Martínez už po duelu s Marokem připustil, že v jeho týmu cosi nehraje. „Ano, v šatně panuje napětí. Ale je to přirozené, hráči jsou spolu dlouho. Je to jako v rodině. Pokud v rodině nemáte napětí nebo neshody, je to proto, že nemáte emoce,“ snažil se mírnit situaci.

Podle L’Équipe ale Martínez se svými kolegy musel svolat krizové zasedání.

Tři fotbalisté se na tréninku měli postrkat a pohádat, konkrétně Kevin De Bruyne, Eden Hazard a Jan Vertonghen. Belgičtí reportéři zmiňují, že většímu konfliktu zabránil až urostlý útočník Romelu Lukaku.

To ale není všechno.

Zatuchlému vzduchu v belgické šatně dozajista nepomohl hvězdný záložník De Bruyne, jehož slova pro britský deník The Guardian fotbalovým éterem silně rezonovala.

„Jsme bez šance, jsme už staří,“ prohlásil jedenatřicetiletý středopolař o zřejmě poslední příležitosti belgické zlaté generace na velkém turnaji. „Náš moment byl v roce 2018. Máme dobrý tým, ale stárne. Ztratili jsme nějaké klíčové hráče. Přišli noví, jsou dobří, ale ne na úrovni těch z roku 2018. Jsme spíše outsidery turnaje.“

Kouč Martínez označil tato slova za možné blafování, ale některým jeho svěřenům se tuze nelíbila. „Asi jsme špatně útočili, protože jsme příliš staří, že?“ obořil se na novináře Vertonghen po Maroku.

Belgický útočník Romelu Lukaku

Krizi bronzového mančaftu z Ruska 2018 – což je pohříchu největší úspěch vzývané skupiny nadstandardních fotbalistů – ještě prohlubují vztahy některých opor či nevyřešené spory mezi nimi.

Je veřejným tajemstvím, že De Bruyne roky nepromluvil s brankářem Thibautem Courtoisem, s nímž ho kdysi podvedla přítelkyně Caroline. „A nejde jen o tyto dva,“ píše RTL. „Michy Batshuayi a Romelu Lukaku také neplatí za nejlepší přátele. Eden Hazard a Leandro Trossard spolu nehovoří.“

Čekejte od takového týmu, že potáhne za jeden provaz...