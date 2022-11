ONLINE: Austrálie - Dánsko 0:0, Evropané musejí vyhrát, nastoupí Eriksen i Braithwaite

Už v předstihu si první místo v této skupině zajistila šestibodová Francie. Nejlepší výchozí pozici k zisku druhé postupové pozice má pak Austrálie. Tu by bez ohledu na druhý výsledek poslalo do osmifinále vítězství, velkou šanci by jí dala i remíza. Dánové naopak potřebují vyhrát a ani to by jim při nepříznivém výsledku mezi Tuniskem a Francií nemuselo stačit k postupu.

Australané na světovém šampionátu prošli ze skupiny jen v roce 2006. „Je úžasné, že jsme v minulém zápase dosáhli na první výhru na mistrovství světa po 12 letech. Ale nejsme s tím spokojeni. Chceme víc a věříme, že můžeme postoupit,“ řekl útočník Mitchell Duke.

„Jsem si jistý, že Francie ve druhém zápase uhraje výsledek, který potřebujeme. Všichni hráči v jejím kádru budu určitě stejně hladoví,“ dodal střelec vítězné branky Australanů.

Dánové zatím v Kataru jen remizovali, před posledním utkáním ve skupině jsou ale favority. Semifinalisté loňského mistrovství Evropy se s Australany utkali i na minulém světovém šampionátu a zápas skončil remízou 1:1. Ze skupiny tehdy postoupili Seveřané spolu s Francií.

„Je to velmi jasné a snadné, nemusíme dělat kalkulace a přemýšlet o jiných možnostech. Prostě se pokusíme zápas vyhrát a to je jediné, co nás zajímá,“ uvedl dánský trenér Kasper Hjulmand, jehož svěřenci vloni na Euru ve čtvrtfinále vyřadili český tým.