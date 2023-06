KOMENTÁŘ: Sebevědomí nemá končit u výroků. Změňme uvažování hráčů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Kutaisi (Od našeho zpravodaje) - Kdyby ten tah vyšel, byl by teď za krále. Měl by v kapse postup a navrch odpočaté hráče, kteří by ve čtvrtfinále mohli vtrhnout na rozjetou Gruzii v plné palbě. Znělo to až příliš lákavě. Riskantní manévr se hrubě vymstil a skončil karambolem. Jan Suchopárek, kouč reprezentační jedenadvacítky a fotbalový maniak, který o taktice přemýšlí ve dne v noci, to tentokrát těžce překombinoval. A musel uznat: „Tenhle zápas jsem prokoučoval.“