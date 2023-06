Zklamali jste nás. Čtenáři dali mladíkům po vyřazení čtyřky, obstál jen Jaroš

Za bojácný a pasivní výkon to čtenáři českým fotbalistům do 21 let spočítali. Nelíbilo se jim, jakým způsobem mladíci promarnili šanci na postup do čtvrtfinále malého Eura. V tradiční anketě iDNES.cz jim proto po porážce 0:1 s Izraelem dávali špatné známky, vesměs čtyřky.