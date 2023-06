VIDEO: Máme silné soupeře, ale... Kouba o Euru do 21 let i mladých brankářích

Má stříbro z ME 1996 coby hráč, pak také ze světového šampionátu dvacítek a Eura fotbalistů do devatenácti let jako trenér gólmanů. „Už by to možná chtělo jiný kov,“ usměje se Petr Kouba před blížícím se turnajem jedenadvacítek, kde bude mít znovu na starosti brankáře.