VIDEO: Skončit bylo správné, v ústraní je mi dobře. Dočkal o kariéře i životě po ní

Je to devět měsíců, co uzavřel svou kariéru. Ve třiatřiceti. Brzy? „Ne. Měl jsem to důkladně promyšlené, nebylo to v emocích,“ vypráví bývalý sparťanský i reprezentační kapitán Bořek Dočkal. Chybí mu fotbal? Vrátí se do něj? Na jaké momenty nejraději vzpomíná?