VIDEO: Petrášek a konec v Čenstochové? Možná se to povede zvrátit, řekl

V seriálu „Hyundai Repre Talk“, jenž se točí okolo českých reprezentantů, totiž urostlý obránce zmínil, že se Raków na poslední chvíli vrací do hry.

„Nedávno mi přišla esemeska od majitele, že si se mnou chce promluvit. Sedneme si a uvidíme, jestli se dá všechno ještě nějakým způsobem zvrátit,“ říká Petrášek.

„Překvapilo mě to, protože jsme se před pár týdny domluvili, že tohle bude moje poslední sezona. Mezitím navíc ohlásil konec i trenér Marek Papszun.“

Do příští sezony, v níž se Čenstochová pokusí poprvé v historii proniknout do základní skupiny evropských pohárů, povede tým dosavadní asistent Dawid Szwarga.

„Máme spolu nadstandardní vztahy, štáb, který zůstává, je natolik výjimečný, že mě láká s těmito lidmi pracovat. Neříkám ne, na druhou stranu je pořád pravděpodobné, že už se zvrátit nepodaří,“ přiznal Petrášek.

„Na stůl mi přicházejí velice zajímavé nabídky a sám cítím, že po sedmi letech je čas jít dál za novou výzvou. Cítím se skvěle, mentálně i herně. A rozhodně mám neskromné ambice hrát o titul a evropské poháry, ať už to bude kdekoliv.“

Jednatřicetiletý obránce, jenž v Česku nikdy ani nenakoukl do nejvyšší soutěže a do Čenstochové odcházel v době, kdy klub nastupoval až ve třetí polské lize, mluvil také o oslavách titulu, náročné sezoně po zranění i o vytouženém návratu do reprezentace, za kterou nastoupil naposledy v březnu loňského roku ve Walesu.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ve videu.