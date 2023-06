S kým na malé Euro: nejistá účast Kováře, v týmu je i Karabec, chybí Ševčík

Anglie i Německo, čeští soupeři ve skupině, zatím zveřejnili předběžné nominace. Ty závěrečné musí všechny týmy definitivně potvrdit až příští týden.

„Ale my jsme už na náš přípravný kemp vybrali třiadvacet jmen a pevně věříme, že stejně bude vypadat i konečná nominace,“ přeje si trenér Jan Suchopárek.

„Máme zkušenosti z minulosti, ne vždycky je příjemné, když čekáte na závěrečný verdikt, na hodinu H a minutu M, a s některými hráči se pak musíte rozloučit.“

Český kouč staví nejsilnější možné mužstvo. Vybral hráče, o kterých si myslí, že jsou nejlepší.

Jistá však není účast jasné brankářské jedničky Matěje Kováře, kterého už v závěru sezony limitovaly zdravotní potíže.

„Podobně jsou na tom i další kluci, s kterými intenzivně komunikujeme. Uvidíme, jak se situace dál vyvine a co ukážou lékařská vyšetření. Případně bychom museli povolat někoho z náhradníků,“ pokračoval Suchopárek.

Euro do 21 let program českých mladíků Česko - Anglie (Batumi)

ve čtvrtek 22. června od 18:00 Česko - Německo (Batumi)

v neděli 25. června od 18:00 Izrael - Česko (Kutaisi)

ve středu 28. června od 18:00

Z těch, kteří byli oporou v kvalifikaci, chybí levý obránce David Jurásek. Ten je od března členem reprezentačního áčka. Nechystá se tak na Euro, ale na evropskou kvalifikaci na Faerských ostrovech.

„Já to mám tak, že když se dostanete do áčka, tak zpátky do jedenadvacítky už cesta není. Jako kdybyste ve škole byli v osmičce a za půl roku vám řekli, abyste šli do sedmičky,“ poznamenal Suchopárek.

Útočník Čvančara není v kádru kvůli svalovému zranění, kterému znemožnilo v závěru sezony bojovat o ligový titul. „Kdyby byl zdravý, stejně by byl s áčkem,“ podotkl Suchopárek.

Věkově by do jedenadvacítky patřili také David Zima s Adamem Hložkem, kteří však už dlouho nastupují za první reprezentační výběr.

„Spolupráci s Jardou Šilhavým a jeho realizačním týmem bych rád ocenil. Hráči jako Vitík nebo Matěj Jurásek by mohli zasáhnout do některého z červnových zápasů reprezentačního áčka, ale my jsme se domluvili, že budou s námi,“ podotkl Suchopárek.

Nominaci vybíral podle konkrétních kritérií, která se musela vzájemně protnout.

O jaká šlo?

Forma v závěru ligy. „U většiny hráčů velmi dobrá, hráli stěžejní roli, svým týmům viditelně pomohli,“ řekl Suchopárek.

Taktické hledisko a rozestavení. „Aby nám hráči pasovali do variant, o kterých přemýšlíme, že bychom je chtěli hrát. Hodně dám také na charakter hráčů, je velmi důležitý. A zvlášť na dlouhých turnajích, aby hráči a trenéři spolu vycházeli, aby tým byl jednotný.“

Zkušenosti z kvalifikace. „Jediný z nominace, kdo jí neprošel, byl Kušej. Když jsme se rozhodovali mezi dvěma třemi hráči, tak zkušenosti hrály důležitou roli.“

Schopnost hráče nastoupit na více postech. „Abychom v případě zranění či dalších problémů neměli s některými posty potíže.“

Nominace těsně unikla například Ševčíkovi se Součkem z Brna. Ševčík v závěru ligy nenastupoval, což se možná ukázalo jako chyba, když Zbrojovka sestoupila. Souček zase doplatil na konkurenci ve středové řadě.

„S oběma počítáme, kdyby někdo na jejich postech vypadl. Patří k první volbě,“ podotkl Suchopárek. „Filip Souček je poctivý kluk. Není v nominaci proto, že by na to neměl. Ale přednost dostali jiní.“

Tomáš Ostrák zase nastupuje za St. Louis ve Spojených státech, navíc se typologicky trenérovi spíš nehodí do úvodních zápasů proti Anglii a Německu.

Tomáš Ostrák se raduje z branky v MLS.

„Sledujeme kvalitu hry, kterou má. Nastupuje za zajímavý tým, který tam patří ke špičce. Má přidanou hodnotu co se týče ofenzivy, ale pravděpodobnost, že by naskočil do prvních dvou utkání, kdy budeme spíš bránit, by byla malá,“ vysvětlil Suchopárek.

Major League Soccer, v níž Ostrák nastupuje, navíc běží přes léto a kvůli turnaji svůj program nepřerušuje.

„Známe se docela dost a z jeho hovorů jsem neměl pocit, že by se Ameriky chtěl úplně vzdát. Pro nás je to určitá exotika, k tomu velký časový posun. Není jednoduché pak hned hrát. I to byla jedna z věcí, která rozhodovala,“ podotkl kouč.

Češi se na malém Euru ve skupině postupně utkají s Anglií, Německem a Izraelem. První zápas odehrají ve čtvrtek 22. června, o tři dny později druhý a základní fázi zakončí 28. června.

S Anglií se potkali už v kvalifikaci a v obou vzájemných zápasech favoritovi podlehli (1:3 a 1:2), místenku na turnaji si tak vybojovali až ve vyrovnané baráži s Islandem.

Češi odehrají skupinu na stadionech v gruzínském Batumi a Kutaisi. V Gruzii se následně hraje i celá vyřazovací část, do které z každé skupiny postoupí dva nejlepší.

Nominace české reprezentace do 21 let na Euro v Rumunsku a Gruzii

BRANKÁŘI Jméno Mužstvo Narozen Z G Vítězslav Jaroš Stockport County 23. července 2001 3 0 Antonín Kinský MFK Vyškov 13. března 2003 1 0 Matěj Kovář Sparta 17. května 2000 11 0 OBRÁNCI Martin Cedidla Trinity Zlín 22. listopadu 2001 5 0 Michal Fukala Slovan Liberec 22. října 2000 10 0 Adam Gabriel Hradec Králové 28. května 2001 11 3 Robin Hranáč Pardubice 29. ledna 2000 9 0 David Pech Slavia 22. února 2002 4 0 Karel Pojezný Baník Ostrava 23. září 2001 2 0 Martin Vitík Sparta 21. ledna 2003 12 1 Tomáš Vlček Pardubice 28. února 2001 3 0 ZÁLOŽNÍCI Lukáš Červ Slovan Liberec 10. dubna 2001 11 0 Kryštof Daněk Sparta 5. ledna 2003 10 2 Matěj Jurásek Slavia 30. srpna 2003 2 0 Filip Kaloč Baník Ostrava 27. února 2000 11 0 Adam Karabec Sparta 2. července 2003 14 4 Pavel Šulc Jablonec 29. prosince 2000 17 2 Matěj Valenta Slovan Liberec 9. února 2000 5 1 Jan Žambůrek Viborg FF 13. února 2001 12 0 ÚTOČNÍCI Daniel Fila Teplice 21. srpna 2002 10 5 Matěj Koubek Hradec Králové 10. ledna 2000 4 0 Vasil Kušej Mladá Boleslav 24. května 2000 4 0 Václav Sejk Jablonec 18. května 2002 15 5