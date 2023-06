Z áčka není cesta zpět. Proč si kouč Suchopárek nedupne? Ctí hierarchii

To by bylo! V nejsilnější možné sestavě by si hned mohla proti nadupaným favoritům Německu a Anglii i nečitelnému Izraeli v základní skupině věřit o něco víc.

Kdyby si trenér Jan Suchopárek dupl, určitě by někoho z talentů, které už jinak patří do áčkové reprezentace, v nominaci měl. Jenže to není Suchopárkův styl. Věří týmu, který poskládal, a ctí hierarchii, která se podle něj nemá narušovat.

„Pro toho, kdo se dostane do áčka, není cesta zpátky do jedenadvacítky,“ vysvětlil kouč v pondělí, když před polednem na Strahově odtajnil třiadvacet jmen, se kterými pro šampionát počítá. „Je to, jako by vám po půl roce v osmé třídě řekli: vrať se do sedmičky.“

Něco na tom samozřejmě bude. Dá se pochopit, že áčko, které čeká kvalifikační zápas v nevyzpytatelném prostředí na Faerských ostrovech, má před juniorským výběrem vždy přednost. Ale co nechat hráče důležité utkání odehrát a pak je před nevýznamným přátelákem v Černé Hoře převelet do Gruzie?

Ta možnost se nabízela, takže kdyby snad jedenadvacítka na Euru neuspěla, dost možná kritici Suchopárkovi jeho volbu omlátí o hlavu.

Kdo ovšem domyslí souvislosti, ten pochopení najde.

Starší z Jurásků, obránce David, se po prvním utkání má od áčka tak jako tak odpojit, aby nabral síly po vyčerpávající sezoně.

Stoper Zima už do dospělé reprezentace patří přes dva roky, za jedenadvacítku v současném cyklu ani jednou nenastoupil.

Dlouhán Čvančara sice po zranění naskočil za Spartu do posledního ligového kola, ale zdraví ho zřejmě brzdí dál, proto se neobjevil ani v nominaci áčka.

A Hložek? Ten jedenadvacítkou kdysi jen prolétl, naposledy za ni naskočil v listopadu 2019.

I proto Suchopárek z větší části vsadí na borce, kteří si účast na turnaji vyválčili v kvalifikaci, a ve výběru nenajdete jediného nováčka. Nevešel se ani devatenáctiletý útočník Kabongo, syn konžského otce a české matky, který na jaře v dresu slovenské Podbrezové nastřílel v deseti zápasech pět gólů.

„Rozhodovali jsme se podle formy, charakteru, zkušeností z kvalifikace a schopnosti alternovat na postech, které potřebujeme zesílit,“ vyjmenoval Suchopárek.

Hlavně u charakteru si udělejte vykřičník, na ten český kouč dbá nejvíc. Snad i proto se mu do týmu, kde se každý s každým dobře zná, nechtělo výrazněji sahat. Jediný, koho minuly předchozí kvalifikační zápasy, je útočník Kušej z Mladé Boleslavi, kterého do kádru vystřelilo vydařené jaro.

Mladoboleslavský útočník Vasil Kušej

O to větší průšvih by nastal, kdyby nakonec na šampionát nemohl cestovat lehce zraněný sparťanský gólman Kovář, který kromě dvou utkání proti slaboučké Andoře kvalifikaci odchytal komplet. Euro mine záložníka Ostráka, který s nováčkem St. Louis válí v americké MLS, brněnský talent Ševčíka, jenž se koncem sezony protrápil, nebo jeho spoluhráče Součka.

Začíná se 22. června v Batumi proti Anglii, se kterou tým dvakrát prohrál v kvalifikaci, což Suchopárek bere jako výzvu: „Bude to důležité opáčko. Ukáže se, kdo na to má a kdo ne.“