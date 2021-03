Fotbalová jednadvacítka před ME úspěšně prošla testy na covid

Mladí reprezentanti se sešli v neděli večer a dnes dopoledne stihli společný trénink v Uhříněvsi. V 15 hodin se jednadvacítka přepraví leteckým speciálem z Prahy do Lublaně. Ze slovinské metropole se pak český tým přesune do Celje, kde od 24. do 30. března odehraje všechna tři utkání základní skupiny proti Itálii, Slovinsku a Španělsku.

„Jsme samozřejmě rádi, že první testy na koronavirus v rámci srazu dopadly příznivě a můžeme odjet na Euro s kompletním týmem. Nemuseli jsme tak sahat k žádným úpravám kádru, což by takto krátce před turnajem mohla být další komplikace,“ řekl kouč Krejčí pro web fotbal.cz.

„Nehledě na to, že čas pro přípravu je extrémně krátký a do prvního zápasu s Itálií jdeme po dvou společných trénincích. Pro případ potřeby s námi testy absolvovali i někteří náhradníci, těmto klukům jsme poděkovali za vstřícnost, protože byli připraveni zaskočit v případě vynucené změny,“ doplnil dvaapadesátiletý kouč. Jeho svěřenci si na stadionu Celje poprvé zatrénují v úterý od 18 hodin a o den později vstoupí do turnaje duelem s Itálií.