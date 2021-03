Startuje Euro do 21 let. Natěšení Češi si věří na postup, začínají s Italy

Češi se na závěrečný turnaj, který společně pořádá Slovinsko s Maďarskem, probojovali po čtyřech letech.

Tenkrát v červnu 2017 v Polsku tým kolem Součka, Schicka či Jankta nepostoupil ze skupiny. Prohrál s Německem i Dánskem, ale porazil Itálii, která je prvním soupeřem Čechů na letošním šampionátu.

Výkop je ve středu od 18.00 na stadionu v Celje, kde mužstvo Karla Krejčího odehraje všechna utkání základní skupiny. Následuje duel v sobotu od 18.00 proti domácímu Slovinsku a v úterý 30. března od 21.00 proti Španělsku, obhájcům titulu.

„Rok jsme bojovali o to, abychom se sem dostali. A nechceme, aby v březnu to byl náš poslední sraz. Každý zápas budeme bojovat do poslední chvíle, abychom hráli i v červnu,“ prohlásil v rozhovoru s novináři Ladislav Krejčí.

Euro do 21 let se poprvé hraje se šestnácti účastníky. Ještě v roce 2015 v Česku bylo na turnaji jen osm vyvolených reprezentací. O dva roky později v Polsku už dvanáct, předloni v Itálii a San Marinu rovněž dvanáct.

Slovinsko i Maďarsko hostí po dvou skupinách, z každé postoupí nejlepší dva týmy do čtvrtfinále.

Kdo bude Česko reprezentovat kádr Česka U21 Ladislav Krejčí ke spekulacím o nominaci: „Překvapuje mě, že se k tomu někdo (novináři) vyjadřuje a nominaci zpochybňuje. Když se podíváte na kvalifikaci, jak kdo k postupu pomohl... Asi bych taky byl naštvaný, kdybych měl dobrou formu a Euro se blížilo a na mě se nedostalo. Ale někdo to Euro musel vybojovat, tým se přece rozpustit nemohl. Rozhodnutí trenéra bylo správné.“ V nominaci nejsou například Adam Hložek, jenž kvůli zranění víc něž pět měsíců nehrál a na turnaj se necítil. Chybí David Zima, který už je v reprezentačním áčku stejně jako Alex Král.



Itálie a Španělsko pokaždé mají silné výběry a patří k favoritům. Postup ze skupiny do červnového play off (od 31. května do 6. června) je i cílem Čechů.

„Proto už první zápas proti Itálii je pro nás extrémně důležitý. Potřebujeme minimálně dvakrát vyhrát a všichni víme o síle Španělska,“ přemítal záložník Krejčí. „Byl bych nejradši, kdybychom po dvou zápasech měli splněno.“

Itálie a Španělsko jsou s pěti triumfy nejúspěšnějšími zeměmi historie šampionátů do 21 let. Španělé vyhráli tři z posledních pěti ročníků v letech 2011, 2013 a 2019. Na minulém ve finále zdolali Německo, v roce 2017 s Německem prohráli ve finále.

A pozor také na Slovinsko, byť se závěrečného turnaje zúčastní poprvé v historii a jen díky tomu, že je pořadatel.

„Domácí prostředí dělá hodně, i když se hraje bez diváků. Člověk neví, co od nich čekat, protože nehráli kvalifikaci, ale jen přípravná utkání. V nich byli schopní konkurovat Němcům nebo Rusům. Určitě cítí šanci na postup stejně jako my,“ poznamenal trenér Krejčí.

Turnaj je rozdělený na dvě poloviny proto, aby se nekryl s odloženým mistrovstvím Evropy reprezentačních áček. Původně se měl hrát od 9. do 26. června 2021.

Postupující z české skupiny B ve čtvrtfinále narazí na první a druhý celek ze skupiny D, ve které jsou Portugalsko, Chorvatsko, Anglie a Švýcarsko.

Skupinu A tvoří Maďarsko, Německo, Rumunsko a Nizozemsko, ve skupině C se střetnou Rusko, Island, Francie a Dánsko.

Podle bookmakerů jsou největšími favority Francie a Španělsko ve shodném kurzu 5:1, dále pak Itálie, Německo, Anglie a Nizozemsko. Na titul Čechů je kurz přibližně 50:1.

Češi ve své samostatné historii vyhráli Euro jednou, v roce 2002 triumfovala parta kolem Petra Čecha, Lukáše Zelenky, Štěpána Vachouška, Zdeňka Grygery, Michala Pospíšila, Radoslava Kováče, Martina Jiránka či Milana Baroše.

O dva roky dřív na Slovensku podlehla ve finále Itálii.