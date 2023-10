KOMENTÁŘ: Jak je možné, že to Šilhavý ustál? Nejsou peníze, čas nebo lidi?

Fotbalový národ by nadále nejradši někoho jiného. Zhruba 80 procent čtenářů na portálu iDNES.cz v úterý hlasovalo, že by trenér měl být okamžitě odvolán. K radikálnímu řešení se přidávali mnozí experti, trenéři, bývalí hráči. Většinový názor zněl: „Šilhavý ven!“

Ono se není čemu divit, když se národní tým během posledních měsíců propadl do těžké skepse.

Na trenéra prší kritika.

Jeho mužstvo klopýtá.

Z fotbalu bolí oči.

Na hřišti vládne nervozita a křeč.

Výsledky jsou mizerné.

Poslední zápas s titěrnými Faerskými ostrovy vyhrála až penalta.

Šance na mistrovství Evropy 2024 žije jen díky tomu, že Poláci jsou ještě ve větším rozkladu.

Jenže pak vystoupí šéf asociace Petr Fousek a docela klidným hlasem oznámí: „Řešení je konzervativní, nikoli revoluční. A důvodů, které nás k tomu vedly, je hodně.“

Tak si to zkusme rozklíčovat.

Narychlo se nenašla (nebo nechtěla najít?) vhodná náhrada. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který by byl ideální jméno přinejmenším na překlenovací období, vzkázal, že nehodlá tříštit síly. Ano, těžko si představit, že by zvládl dvě nejexponovanější funkce naráz.

Souhlasíte se setrváním Jaroslava Šilhavého na pozici trenéra české reprezentace? celkem hlasů: 5438 Ano, měl by v reprezentaci pokračovat i po případném postupu na Euro 12 %(632 hlasů) Ano, ale jen do konce kvalifikace o Euro 11 %(619 hlasů) Ne, výkonný výbor ho měl odvolat 76 %(4135 hlasů) Nevím 1 %(52 hlasů)

Tudíž mohl Fousek v diplomatickém módu dodat: „Zvažovali jsme, že sáhneme do vlastních zdrojů. Taky jsme diskutovali o možnosti jednorázové výpomoci nebo angažování volných trenérů. Všechno jsme nakonec zavrhli. Stejně jako variantu s cizincem.“

Takže jsme zpátky u Šilhavého. Navzdory všem hendikepům, výtkám nebo slabému vystupování kvalifikaci dojede celou.

No právě, to je ten klasický český kočkopes, který nedohlédne dál než za první kopec.

Na tom strahovském přitom o Šilhavého budoucnosti bouřlivě debatovali vrchní muži fotbalové asociace, navrhovala se jména jeho nástupců a rodily se scénáře, ve kterých by neměl žádnou roli. A když se výkonný výbor rozprchnul, zůstalo všechno při starém.

S jedinou kosmetickou změnou.

Na konci listopadu se bude jednat znovu. Cože?!

Celý trenérský štáb, který čítá sedm lidí, kývl na zkrácení kontraktů. Smlouvy nebudou končit na jaře, nýbrž už po posledním kvalifikačním utkání s Moldavskem, tedy 30. listopadu. Pak se bude hledat cesta, kudy dál a s kým. Souhlasit s případným prodloužením musí obě strany.

To jsme celí my. Uděláme bububu, roztočíme centrifugu, nabídneme tisíc možných alternativ a nakonec se vrátíme k tomu původnímu.

Aby to dopadlo jinak, musel by trenér Šilhavý podat výpověď sám. Ale neudělá to, protože cítí silnou sounáležitost se svým týmem. Však i hráči v čele s kapitánem Součkem mu vyjádřili absolutní důvěru.

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček se raduje z gólu v kvalifikaci proti Faerským ostrovům.

Ve hře byly pochopitelně taky velké peníze. Šest milionů pro stávající realizační tým jako odstupné, plus gáže pro nový.

A protože fotbalová asociace si kvůli prázdné pokladně nemůže vyskakovat, už by vlastně kočkopes překvapovat nemusel. Finance určitě hrály větší roli než čas, který šéf Fousek uváděl jako jeden z hlavních důvodů. Je sice pravda, že širší nominace na zbývající dvojzápas v Polsku a s Moldavskem se bude tvořit už za deset dní, ale to by klidně zvládl i nový kouč: „Posuzovali jsme míru rizika. Řešení, které jsme udělali, není jistota, ale předpoklad, na který nám odpoví listopad.“

Předseda fotbalové asociace Petr Fousek na tiskové konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru, který jednal o pozici trenéra Jaroslava Šilhavého u národního týmu.

Upřímně, kdyby v neděli Poláci trapně neztratili doma body s Moldavskem a nechali by si druhé místo ve skupině, Šilhavého pozice by se kymácela ještě daleko víc. Ale fotbalový osud bývá nevyzpytatelný. Navzdory tomu, že MF DNES několikrát vyslovila názor, že Šilhavý už po pěti letech mužstvu nemá moc co dát, na lavičce sedí dál. S jasným úkolem od předsedy: „Teď musí dokázat, že má chuť, odhodlání, nasazení, připravenost. Čas, který zbývá do listopadových zápasů, musí bezezbytku využít.“

Třeba tak, že se pokusí urovnat spor se záložníkem Barákem, kterého v červnu vyřadil z kádru.

A pak? Co když reprezentace udrží druhé místo a postoupí na Euro, což se předpokládá? Jak se bude zacházet s trenérem, který úkol splnil?