Zůstane Šilhavý u reprezentace? Šéf fotbalu oznamuje, jak výbor rozhodl

Výkonný výbor FAČR mimořádnou schůzi svolal už v pátek po debaklu 0:3 v Albánii. O víkendu Češi udolali v Plzni 1:0 slaboučké Faerské ostrovy a i díky překvapivému zaváhání Polska s Moldavskem (1:1) mají blízko k jedné ze dvou postupových příček skupiny E.

Ve zbývajících dvou utkáních jim díky blamáži Polska stačí porazit jen Moldavsko, s nímž hrají na závěr v Olomouci, což pevnost Šilhavého pozice, po Albánii velmi vrtkavé, potenciálně dost mění.

Jedenašedesátiletý kouč, který na minulém Euru překvapivě dovedl tým do čtvrtfinále, má smlouvu do konce této kvalifikace. V případě postupu do Německa by se Šilhavému kontrakt automaticky prodloužil i na šampionát.