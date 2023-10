Belgie, Francie a Portugalsko jako první postupují na fotbalové Euro

Belgičané v přímém souboji o postup ze skupiny F zvítězili v Rakousku 3:2. Francouzi vyhráli v Nizozemsku 2:1 a ve skupině B i pošesté naplno bodovali. Portugalci doma zdolali Slovensko 3:2 a udrželi stoprocentní bilanci ve skupině J.

Belgičany ve Vídni poslal do vedení ve 12. minutě Lukebakio premiérovým gólem za národní tým a krátce po změně stran zvýšil křídelník Sevilly už na 2:0. V 58. minutě se prosadil i kanonýr Lukaku. Útočník AS Řím s devíti brankami vede tabulku kvalifikačních střelců.

Jenže Rakušané zápas zdramatizovali. V 73. minutě snížil Laimer a po vyloučení hostujícího Onany střídající Sabitzer v 84. minutě proměnil pokutový kop. První kvalifikační porážku ale už domácí neodvrátili.

Francouzi v Amsterdamu výborně začali a už v sedmé minutě otevřel skóre kapitán Mbappé. Útočník Paris St. Germain se v úvodu druhé půle trefil znovu a 42. reprezentačním gólem se posunul na čtvrté místo nejlepších francouzských střelců. Více branek mají pouze Giroud (54), Henry (51) a Griezmann (44). Nizozemci bez řady zraněných opor snížili zásluhou Hartmana a připravili Francii o kvalifikační neprůstřelnost, ale víc už nestihli a soupeři nevrátili březnový debakl 0:4.

Portugalci v Portu nakročili k výhře v úvodním poločase, kdy se trefili Ramos a hvězdný kapitán Ronaldo z penalty. V 69. minutě za Slováky snížil bývalý sparťanský obránce Hancko a ukončil portugalskou neprůstřelnost v bojích o Euro. Chvíli nato ale domácím vrátil dvoubrankový náskok Ronaldo. Osmatřicetiletý útočník vylepšil rekord v počtu reprezentačních gólů (125) i odehraných zápasů (202).

Portugalci se radují z gólu, vpravo jeho autor autor Cristiano Ronaldo.

V 80. minutě se ještě prosadil Lobotka, ale favorité si vítězství vzít nenechali. Za Slováky, kteří ve skupině J drží druhé postupové místo o dva body před Lucemburskem, nastoupili slávisté Schranz a střídající Tomič.

Belgičany čeká sedmý evropský šampionát, jejich největším úspěchem je stříbro z roku 1980. Francouzi, kteří jsou dvojnásobnými mistry kontinentu z let 1984 a 2000, se na ME představí pojedenácté. Portugalci si na Euru zahrají podeváté, zlaté medaile získali v roce 2016. Trojice postupujících doplnila hostitele Německo. Závěrečný turnaj se uskuteční od 14. června do 14. července.

Skupina B

Irsko : Řecko Řecko 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

20. Giakoumakis

45+4. Masouras Sestavy:

Bazunu – Collins (46. Manning), Duffy (C), Scales – Doherty, Browne (70. Johnston), J. Cullen, Ogbene (86. Idah) – Smallbone (70. Robinson), Knight – E. Ferguson. Sestavy:

Vlachodimos – Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Bakasetas (C) (88. Siopis), Kourbelis (64. Bouchalakis), Mantalos – Masouras (88. Koulierakis), Giakoumakis (70. Ioannidis), Pelkas (64. Chatzigiovanis). Náhradníci:

O'Leary, Travers – O'Shea, Omobamidele, Sykes, Molumby, McGrath, Ebosele. Náhradníci:

Paschalakis, Dioudis – Pavlidis, Fountas, Giannoulis, Alexandropoulos, Saliakas. Žluté karty:

10. Smallbone Žluté karty:

56. Pelkas, 75. Bouchalakis Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist

Nizozemsko Nizozemsko : Francie 1:2 (0:1) Góly:

83. Q. Hartman Góly:

7. Mbappé

53. Mbappé Sestavy:

Verbruggen – Geertruida, van Dijk (C), Aké (80. van de Ven) – Dumfries (62. Frimpong), de Roon (46. Wieffer), Veerman, Q. Hartman – Reijnders, Weghorst (38. Malen), Simons (80. Bergwijn). Sestavy:

Maignan – Clauss (80. Gusto), Konaté, L. Hernández, T. Hernández – Tchouaméni, Griezmann (87. Y. Fofana), Rabiot – K. Coman (71. Giroud), Kolo Muani (80. M. Thuram), Mbappé (C). Náhradníci:

Olij, Noppert – de Vrij, Stengs, Blind, Brobbey, Maatsen. Náhradníci:

Samba, Aréola – Pavard, Lukeba, Camavinga, Dembélé, Todibo, B. Kamara. Žluté karty:

29. Veerman, 51. Dumfries Žluté karty:

90+4. Tchouaméni, 90+6. Mbappé Rozhodčí: Zwayer – Lupp, Kempter (GER)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 1. Francie 5 5 0 0 11:0 15 2. Řecko 6 4 0 2 12:5 12 3. Nizozemsko 4 3 0 1 8:5 9 4. Irsko 6 1 0 5 5:9 3 5. Gibraltar 5 0 0 5 0:17 0

Skupina F

Rakousko : Belgie 2:3 (0:1) Góly:

73. Laimer

84. Sabitzer Góly:

12. Lukebakio

55. Lukebakio

58. Lukaku Sestavy:

A. Schlager – Laimer (C), Lienhart, Danso (66. Baidoo), Wöber (71. Prass) – Wimmer (79. Sabitzer), X. Schlager, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner (66. Cham) – Sarkaria (66. Kalajdžić). Sestavy:

Sels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Mangala (64. Tielemans), Onana, Openda (46. Carrasco) – Lukebakio (70. Bakayoko, 87. Vermeeren), Lukaku (C), Doku (87. Keita). Náhradníci:

Hedl, Pentz – Grüll, Kainz, Ljubičić, Seidl, R. Schmid. Náhradníci:

Bodart, Kaminski – Batshuayi, Debast, De Ketelaere, Deman, Vanheusden. Žluté karty:

15. Grillitsch, 40. Seiwald, 54. Wimmer, 77. Laimer Žluté karty:

24. Mangala, 36. Onana, 63. Castagne, 79. Lukaku Červené karty:

Červené karty:

78. Onana Rozhodčí: Gil Manzano – Barbero, Nevado (ESP) Počet diváků: 47 000

Estonsko Estonsko : Ázerbájdžán Ázerbájdžán 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

9. Bajramov

45+4. Šejdajev Sestavy:

Hein – Peetson, Paskotši, Käit, Kuusk, Pikk – Miller (63. Siňavskij), K. Vassiljev (C) (63. Zenjov), Poom (63. Vetkal), Tunjov (74. Vaštšuk) – Anier (85. Kallaste). Sestavy:

Magomedalijev – Mammadov (65. Hasanalizade), Haghverdi, Krivocjuk, Cafargulijev – Mahmudov (C) (75. Ozobić), Dinijev, Isajev (69. Jamalov), Bajramov (75. Alijev) – Šejdajev, Emreli (69. Dadašov). Náhradníci:

Igonen, Vallner – Sorga, He. Ojamaa, Lukka, Lilander. Náhradníci:

Agajev, Azizov – Nabijev, Safarov, J. Husejnov, Oz. Kökçü, Gurbanli. Žluté karty:

18. Pikk, 68. Käit, 90+1. Vetkal Žluté karty:

22. Mahmudov, 40. Mammadov, 45+1. Emreli Rozhodčí: Schröder – Gittelmann, Wessel

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 1. Belgie 6 5 1 0 16:3 16 2. Rakousko 6 4 1 1 14:7 13 3. Švédsko 5 2 0 3 11:8 6 4. Ázerbájdžán 5 1 1 3 4:11 4 5. Estonsko 6 0 1 5 2:18 1

Skupina J

Portugalsko : Slovensko 3:2 (2:0) Góly:

18. Ramos

29. Ronaldo

72. Ronaldo Góly:

69. Hancko

80. Lobotka Sestavy:

Costa – Dalot, Dias, Ant. Silva, Cancelo – B. Fernandes, Palhinha (86. Otávio), B. Silva (86. R. Neves) – Ronaldo (C), Ramos (86. Jota), Leão (65. Félix). Sestavy:

Dúbravka – Pekarík (76. Tomič), Vavro, Škriniar (C), Hancko – Kucka (46. Bénes), Lobotka, Duda – Schranz (86. Ďuriš), Boženík (65. Polievka), Mak (46. Suslov). Náhradníci:

Patrício, Sá – Inácio, Neto, Danilo, Vitinha, Semedo. Náhradníci:

Ravas, Rodák – De Marco, Hrošovský, Gyömbér, Šatka. Žluté karty:

57. B. Fernandes, 76. Palhinha Žluté karty:

31. Pekarík, 61. Duda, 86. Suslov, 90+4. Gyömbér Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis (vš. Řecko)

Island : Lucembursko Lucembursko 1:1 (1:0) Góly:

23. Óskarsson Góly:

46. Rodrigues Sestavy:

Rúnarsson – Sampsted, Pálsson, Ingason (C), Finnsson – Willumsson (70. Thorsteinsson), Traustason, Haraldsson – Jóhannesson (70. Sigurdsson), Óskarsson (70. Finnbogason), Sigurdsson (85. M. Anderson). Sestavy:

Moris – Chanot, Mahmutović, Carlson – C. Martins (C) – Dzogovic (46. Jans), Barreiro, Da. Sinani, Pinto (85. O. Thill) – Curci (46. Rodrigues), V. Thill (61. Olesen). Náhradníci:

E. Ólafsson, Valdimarsson – A. Gudjohnsen, A. Gunnarsson, Hermannsson, Hlynsson, Magnusson, Thorarinsson. Náhradníci:

Pereira Cardoso, Schon – Dardari, Gerson, Korac, M. Martins, Rupil, S. Thill. Žluté karty:

66. Ingason, 75. Finnsson Žluté karty:

21. Mahmutović, 44. Curci, 64. C. Martins, 82. Chanot, 90+4. Moris Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko : Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

14. Rahmanović

41. Stevanović Sestavy:

B. Büchel /C/ – Malin (71. Martin Marxer), Wieser, Hofer – Wolfinger (34. Schlegel, 90+7. Hasler), Lüchinger, Sele, M. Büchel, Göppel – Notaro (71. Kindle), Salanović (90+7. Meier). Sestavy:

Šehić – Dedić (90+3. Gazibegović), Barišić (78. Hadžiahmetović), Hadžikadunić, Kolašinac (86. Ćivić) – Pjanić (78. Gojković), Cimirot – Stevanović, Rahmanović, Demirović – Džeko /C/ (86. Bilbija). Náhradníci:

Ospelt, Foser – Netzer, Haas, Beck, Marco Marxer. Náhradníci:

Vasilj, Pirić – Menalo, Prevljak, Varešanović, Ziljkić, Hamulić. Žluté karty:

33. Salanović Žluté karty:

Rozhodčí: Sylwestrzak – Kupsik, Karasewicz (POL)