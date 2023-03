Jak se hraje kvalifikace o Euro a baráž. Dnešní start obstará šlágr v Itálii

Herní systém kvalifikace

Národní mužstva jsou rozdělena do deseti skupin, sedm jich je pětičlenných a tři šestičlenné. V nich se v každém z termínů hrají tři utkání, u pětičlenných dva.

Žebříček Ligy národů A 1. až 4. místo: Nizozemsko, Chorvatsko, Španělsko, Itálie - účastníci červnové Final Four 5. Dánsko, 6. Portugalsko, 7. Belgie, 8. Maďarsko, 9. Švýcarsko, 10. Německo, 11. Polsko, 12. Francie, 13. Rakousko, 14. Česko, 15. Anglie, 16. Wales. Poznámka: Německo jako pořadatel má účast na Euru jistou.

Kvalifikace tak má deset „hracích kol“ - po dvou v březnu, v červnu, v září, v říjnu a v listopadu. Jedno kompletní kolo se odehraje během tří dnů.

Pořadatelské Německo kvalifikaci nehraje. Do ní se nezapojí ani Rusko, protože jeho vojska vedou válku na Ukrajině.

Nejpozději v listopadu bude známo dvacet postupujících, dva nejlepší z každé skupiny. O zbývajících třech účastnících závěrečného turnaje rozhodne baráž.

Do ní se zapojí čtyři nejvýš postavené celky z každé ze tří úrovní Ligy národů, které v kvalifikaci neuspěly.

Například pokud by Česko zpackalo kvalifikaci, má takřka jistotu baráže. Aby se do ní nedostalo, museli by ji pokazit další čtyři favorité, kteří v loňské Lize národů A byli lepší než Češi, což je nepravděpodobné.

První hrací den

V červenci 2021 se Itálie s Anglií utkaly ve finále odloženého šampionátu ve Wembley, v penaltovém rozstřelu uspěli Italové.

Jenže o pár měsíců později selhali v baráži o postup na mistrovství světa, když vypadli se Severní Makedonií. I proto mají velkou motivaci neúčast na loňském šampionátu v Kataru napravit.

V první hrací den se do kvalifikace z účastníků vrcholného turnaje vedle Angličanů zapojí do hry už jen Dánové a Portugalci. Ti se poprvé představí pod novým trenérem Roberto Martínezem.

Bývalý kouč Belgie, s níž na šampionátu v Kataru neuspěl, se stal nástupcem Fernanda Santose. Ten přijal nabídku z Polska a svou premiéru si odbude v pátek v Praze proti Česku.

Slovensko se na úvod postaví proti Lucemburku.

Skupina C

Itálie Itálie : Anglie Anglie 0:0 (-:-)

Makedonie Makedonie : Malta Malta 0:0 (-:-)

Skupina H

Kazachstán Kazachstán : Slovinsko Slovinsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Šackij – Gabyšev, Malyj, Maročkin, Bystrov, Vorogovskij – Orazov, Tagybergen (C), Darabajev, Samorodov – Ajmbetov. Sestavy:

Oblak (C) – Karničnik, Blažič, Bijol, Balkovec – Verbič, Stankovič, Gnezda Čerin, Stojanović – Šeško, Celar. Náhradníci:

Šajzada, Pokatilov – Kajrov, Jerlanov, Dosmagambetov, Zajnutdinov, Skvorcov, Kenesov, Bejsebekov, Žumabek, Prokopenko, Islamchan. Náhradníci:

Belec, Vidovšek – Drkusić, Zaletel, Brekalo, Zajc, Lovrić, Horvat, Elšnik, Vipotnik, Vombergar, Zahovič. Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist – Karlsson.

San Marino San Marino : Severní Irsko Severní Irsko 0:0 (-:-)

Dánsko Dánsko : Finsko Finsko 0:0 (-:-)

Skupina J

Slovensko Slovensko : Lucembursko Lucembursko 0:0 (-:-) Rozhodčí: Rade Obrenovič (SVN) – Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN)

Portugalsko Portugalsko : Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 0:0 (-:-) Rozhodčí: Eskås (NOR) – Engan (NOR), Bashevkin (NOR)