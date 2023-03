Díky za dárek, radují se v Polsku z remízy Čechů. Jde o nasazení při losu Eura

Česko a Polsko jsou jasnými favority kvalifikační skupiny E.

Pokud by tyto reprezentace neobsadily obě postupové příčky, byla by to velká senzace.

Zároveň jim však nemůže být lhostejné, jestli skončí na prvním, nebo druhém místě. Jde o nasazení při losu závěrečného šampionátu, který příští rok hostí Německo.

Ve skupině E jsou odehrána dvě kola. Minulý týden v pátek Češi přesvědčivě porazili Poláky 3:1, čímž podle papírových předpokladů nevykročili jen za postupem, ale také za první místem.

V pondělí však zaváhali v Kišiněvě se soupeřem, který je až na 174. pozici žebříčku Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) a je čtvrtý nejslabší v Evropě - z kontinentu jsou horší už jen Lichtenštejnsko, Gibraltar a San Marino.

Poláci vydřeli ve Varšavě vítězství 1:0 nad Albánií. Pátým účastníkem skupiny E je další outsider z Faerských ostrovů.

„Díky Moldavsku, které sebralo body Čechům, se naše šance na lepší umístění zvýšily,“ oznamuje polský deník Przeglad Sportowy.

Čechy i Poláky čeká v bojích o Euro ještě šest utkání, jejich druhý vzájemný duel je na programu 17. listopadu. Nejspíše až v tomto zápase, který bude pro Poláky závěrečný a pro Čechy předposlední v kvalifikaci, se rozhodne o první příčce.

Los mistrovství Evropy se uskuteční v prosinci v budově Labské filharmonie v hamburském přístavu. Podle dostupných informací Evropská fotbalová unie (UEFA) účastníky roztřídí do čtyř výkonnostních košů po šesti. Klíčem k rozdělení jsou právě výsledky kvalifikace. Stejné to bylo i při minulém Euru.

První koš vedle týmu pořadatelské země obsadí pět vítězů kvalifikačních skupin s nejvyšším počtem bodů. Pokud se ocitnete v této společnosti, pravděpodobně se v základní fázi Eura vyhnete největším favoritům, jako je Německo, Francie, Anglie, Belgie, Španělsko či Portugalsko.

S ohledem na výsledky minulé kvalifikace to znamená, že si lze dovolit jednu porážku, či dvě remízy.

Výhodné při losu Eura bude i nasazení do druhého koše, který obsadí zbylých pět vítězů kvalifikačních skupin a nejlepší tým z druhých míst.

Proto je první místo v kvalifikaci tak důležité. UEFA tím motivuje týmy, které si postup zajistily už s předstihem, aby až do konce hrály naplno.

Před třemi lety Češi skončili v kvalifikaci druzí za Anglií a při losu Eura 2020 byli až ve třetím výkonnostním koši. Pak narazili (znovu) na nasazenou Anglii a Chorvatsko, tehdy vicemistry světa. Třetím protivníkem bylo Skotsko, jež později vzešlo z baráže.

Češi i tak nechyběli ve vyřazovací fázi šampionátu, tenkrát byli jedni ze čtyř šťastných postupujících ze třetích míst základních skupin.

Pokud by národní mužstvo bylo v kvalifikaci až druhé, je pravděpodobné, že bude při losu znovu ve třetím, či dokonce ve čtvrtém koši. V něm budou tři nejslabší postupující z druhých míst a tři týmy, které si účast vybojují v baráži.

Mimochodem, až ve třetím koši se mohou ocitnout také Itálie či Nizozemsko, které ve svých kvalifikačních skupinách zatím zaostávají za Anglií a Francií, s nimiž úvodní vzájemná utkání prohrály.

Složení baráže neurčí žebříček z kvalifikace, ale ten z Ligy národů. Každá z nejvyšších tří úrovní má garantovaná čtyři místa pro ty, kteří nepostoupí na Euro přímo.

Jelikož Češi byli naposledy v nejvyšší úrovni, v případě totálního selhání v kvalifikaci by jim baráž uniknout neměla.

To by museli kvalifikaci pokazit další čtyři favorité, kteří v loňské Lize národů A byli lepší než Češi, což je však nepravděpodobné.