Proč nestřídal dřív? Nechtěli jsme hned měnit, co bylo připravené, řekl Šilhavý

Proč to v pátek šlo dokonale a v Moldavsku vůbec?

To je asi na detailnější analýzu. Nerad bych hned teď vynášel nějaké soudy, nicméně viděli jste sami. První poločas? Vázla nám rozehrávka odzadu, skákalo nám to, honili jsme to všude možně, vepředu jsme nepodrželi balon. Soupeř byl běhavý, nepříjemný, houževnatý. Neměli jsme chvilku oddechu. Snad jen šance Tomáše Součka za něco stála. I takovým gólem se dá vyhrát, ale skončilo to na břevně.

Co druhý poločas?

Dostávali jsme soupeře pod větší tlak, ale šance nepřicházely. Nějaké závary, možná střely, víc nic.

Nepřemýšleli jste, že do toho říznete hned o přestávce? Nehodilo se střídat dřív než po sedmdesáté minutě?

Nechtěli jsme hned měnit to, co jsme měli připravené. O přestávce jsme si řekli, že taktiku trochu pozměníme, abychom se do nich mohli víc dostat. Nakonec jsme je pod tlak dostali, ale zradila nás nekvalita v koncovce, nekvalita v ofenzivě.

Když jste viděl, že vám to protéká mezi prsty, neplánoval jste další změny?

Vždycky se člověk snaží s tím něco udělat, dostat tam čerstvé hráče. Věřil jsem, že nám to tam spadne, třeba po rohu. Ještě na konci tam měl Tomáš Čvančara hlavičku. Ale dneska nám to nebylo souzeno. A asi poprávu, protože jsme nehráli dobře.

Paradoxně to byl těžší zápas než s Polskem.

Když není kvalita v postupném útoku, bývá to hned složitější, přesto jsem si myslel, že budeme lepší.

Před výkopem jste opakoval slovo intenzita, ale při zápase vám to neběhalo. Souhlasíte?

Tím, že jsme nebyli dostatečně kvalitní, intenzita chyběla. Máte pravdu, pohyb patřil k věcem, který nám vadil. Nechci říct, že jsme byli nepřipravení, ale nezvládli jsme to.

Je to velká komplikace pro zbytek kvalifikace?

Na startu bychom čtyři body z prvních dvou zápasů brali, teď jsme zklamaní. Měli jsme mít bodů šest. Je chyba, že jsme nevyhráli. Věřím, že se z toho už pro příští zápas na Faerských ostrovech poučíme.

Ani na minutu jste nevyužili šikovného záložníka Václava Černého, který má v nizozemské lize skvělá čísla. Nebyl to v Kišiněvě zrovna zápas pro něj?

To si musíme vyhodnotit v dalších dnech.