Ztráta v Moldavsku? Musíme se z ní ponaučit, ví Souček. Chválil i soupeře

Velké zklamání?

Určitě. Po zápase s Polskem panovalo nadšení. Dali jsme tři góly, podali skvělý výkon, teď jsme to chtěli potvrdit. Což se nepovedlo. Hráli jsme na těžkém terénu, do plných, je potřeba, abychom byli velký tým a takové zápasy zvládali. Bude jich víc. Třeba hned příště venku proti Faerským ostrovům.

Byl to paradoxně těžší zápas než proti Polsku?

Asi ano. Jak jsem řekl, je složité hrát do plných, když mají ve vápně tolik hráčů. Snažili jsme se tam mít víc útočníků, dávat víc centrů, ale nemohli jsme se do ničeho dostat. I já měl velkou šanci.

Trefil jste břevno.

Bral jsem to levou nohou, navíc jsem to měl trochu za sebou. Chyběly centimetry. Mrzí mě, že jsem neproměnil. S respektem k jejich týmu je potřeba vytvářet si víc šancí a dát z nich gól.

Po Polsku jste mluvil o tom, že jste nyní jako tým ještě silnější. Proč zůstalo jen u slov?

Nebyla to jen slova, všichni jsme moc chtěli. Od prvního tréninku jsme byli nažhavení, atmosféra je tu skvělá. Jen je potřeba dát první gól, pak se hra otevře a je to daleko jednodušší. I když posledních patnáct, dvacet minut jsme hráli víc kombinačně, tak šance stejně nepřicházely.

Kde to vázlo?

Když jsme se dostali k jejich vápnu, nedokázali jsme si vytvořit předfinální přihrávku - dát pořádný centr nebo si to ťuknout ve vápně, udržet tam balon. Ale do konce zápasu jsme věřili, že to zvládneme. I kdybychom dali gól v 90. minutě. Všichni jsme udělali maximum.

Hlavně v prvním poločase Moldavané vyhrávali hlavičkové souboje.

Pravda, že odražených míčů měli hodně, chodili do brejku. Musím soupeře pochválit. Chtěl taky vyhrát, měl kvalitní hráče, dovolil si. Na druhou stranu udrželi jsme čisté konto, takže pochvala patří i naší obraně. Dneska není žádný soupeř lehký. Musíme brát bod a připravit se na další zápas.

Nezkazili jste si euforii z vydařeného zápasu s Polskem?

Před srazem by čtyři body nebyly špatné, teď jsme samozřejmě zklamaní. Jsme ale pořád první ve skupině. Chceme postoupit na Euro, to je náš cíl. Z tohoto zápasu je potřeba vzít si ponaučení. Proti Faerským ostrovům musíme hrát tak jako loni v přáteláku v Olomouci, kde jsme je porazili 5:0.