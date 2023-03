Brabec: Na výhru jsme neměli. V Moldavsku jsme se prali sami se sebou

Obležen hloučkem novinářů postával pod přístřeškem, z něhož se občas vylil proud vody. Pořádně nečekanou sprchu dostal jeho tým i na hřišti. Přitom podle prognóz měl zápas dopadnout zcela jinak.

Snadná výhra a hurá domů.

Vždyť Moldavsko v poslední kvalifikaci o mistrovství světa uhrálo z deseti zápasů pouze jeden bod a skončilo poslední.

„Zápas nám bohužel nevyšel podle představ,“ líčil stoper Brabec. „Jen to dokazuje, že dnes jsou týmy vyrovnanější, dokážou běhat a bránit. A my jsme na ně recept nenašli.“

Zatímco v pátek proti Polsku sváděl Brabec souboje se superstřelcem Robertem Lewandowským, nyní mu zatápěl Ion Nicolaescu z Beitaru Jeruzalém. Brabec si odvedl své. Moldavskému útočníkovi jedenáctý gól v národním dresu vstřelit nedovolil.

„Ale bolelo to. Pár zaváhání by se našlo,“ přiznal. „Šlo o nesrovnatelný zápas, jiný fotbal než proti Polsku.“

A konkrétně? „Hraje se hůř, nemáme tolik prostoru, není kam nabíhat, nedostali jsme se přes dlouhé balony do šancí. Kombinační fotbal moc nešel. Těžký. Celý zápas jsme se prali sami se sebou,“ povzdechl si třicetiletý zadák Arisu Soluň, pátého týmu řecké ligy.

Na kišiněvském stadionu uprostřed chátrajících paneláků hrozil ještě horší scénář. Češi mohli odjet s prázdnou. Vzpomínáte? Zhruba v polovině první půle střílel po rohovém kopu domácí Posmac. A brankáři Pavlenkovi pomohl k udržení nuly až zásah Coufala na brankové čáře.

„Snažili jsme se hrát otevřený fotbal, abychom utkání zlomili. Takže bych se nedivil, kdyby nám dali nějaký blbý gól.“

Nebyla to hezká fotbalová podívaná. Podmáčený terén kombinacím nepřál. Souboje, nepřesnosti, ztráty. „Nechci se vymlouvat, ať si každý udělá obrázek sám. Terén nám ale určitě nepomohl.“

Češi po březnovém reprezentační srazu nadále vedou se čtyřmi body skupinu E. O bod před Polskem, které v pondělí vybojovalo výhru 1:0 nad Albánií.

Brabec ví, že mohlo být daleko lépe: „Na začátku srazu bychom čtyři body brali, teď určitě ne. Důležité je, abychom na konci kvalifikace skončili první, nebo druzí a postoupili na Euro.“

A že by došlo k podcenění soupeře? Blonďatý stoper zakroutí hlavou: „Ne, všichni makali, snažili se. Jen nám to fotbalově nevyšlo. Na výhru jsme bohužel neměli. V červnu nás čekají Faerské ostrovy a může to vypadat klidně podobně. Třeba nám utkání s Moldavskem pomůže najít recept, jak takový zápas zlomit.“