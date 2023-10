Jsme v tom společně, ne trenér sám. Kapitán Souček o náladě v reprezentaci

Po čtvrtečním debaklu 0:3 v Albánii se fanouškům omlouval.

V neděli v Plzni by je rád měl na své straně, aby týmu pomohli k vítězství nad Faerským ostrovy. „Ve hře jsou taky tři body, jako v Albánii,“ upozornil. „Máme další zápas, abychom to trenérovi vrátili.“

Jste kapitán, vzal jste kritiku i na sebe?

Ano, beru ji i na sebe. Na hřišti jsme my hráči. My jsme to v Albáni nezvládli. Každý se snažil udělat maximum. I já jako kapitán chci, aby na hřišti všichni nechali život. Mrzí mě, když to občas není vidět. Celou kvalifikaci beru z části na sebe. Ale máme ještě tři zápasy, abychom to napravili a ten postup vybojovali. A já sám o to víc chci pomoct týmu, abychom to zvládli.

Zklamání z Albánie už přešlo?

Samozřejmě, že zklamaní jsme všichni. Chtěli jsme jiný výsledek. Ale jsme profesionálové a víme, že máme další zápas. Hned jsme si řekli, že to nedopadlo dobře a tak pojďme udělat všechno proto, abychom to zvládli.

Zdálo se, že vám na hřišti chyběla vůle, rvavost v soubojích, abyste se dostali přes albánskou obranu. Souhlasíte?

Jsem upřímný, takže s týmem jsme si řekli, že v některých momentech nás Albánci předčili právě v soubojích. Z toho jsem byl hodně zklamaný. Vždyť nejlepší roky v reprezentaci jsme zažili, když jsme jezdili jeden za druhého a pak předvedli kvalitu. Padá to i na mě.

Jak vnímáte situaci kolem trenéra, jehož další pokračování u národního mužstva nejspíš členové výkonného výboru příští týden zarazí?

Víme, jak reaguje veřejnost a co píší média. V Albánii se udělalo strašně chyb všude na hřišti. Jsme jeden tým a tak to bude až do konce. Těším se na zápas v Plzni, abychom to ukázali.

Bude jiný, než v červnu na Faerských ostrovech, kde jste vyhráli 3:0?

Za poslední rok jsme s nimi hráli dvakrát a oba zápasy se nám povedly výsledkově i herně. Věříme, že zase budeme hrát hodně s míčem, pak si musíme vytvářet šance. Jako většinou proti těmto soupeřům to bude o první brance. Bude důležité, abychom ji dali co nejdřív.