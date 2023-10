Šilhavý: Kritiku jsme vzali. Nebudu brečet, chci vyhrát a příští týden se uvidí

Česko v kvalifikační skupině kleslo mimo příčky, které znamenají přímý postup na mistrovství Evropy 2024.

Aby se na ně vrátilo, musí ve zbývajících třech kolech získat o bod víc než Polsko, které však hraje už jen dvě utkání. To poslední 17. listopadu právě proti Česku.

„Nejdřív musíme porazit Faery a pak se nadechnout na listopad,“ zdůraznil kouč Šilhavý.

Nebyl uražený po kritice, která se na něj po čtvrtečním debaklu v Albánii (0:3) snesla. Vyhlížel vyrovnaně i odhodlaně: jestli to má být poslední zápas, tak se vší parádou a jasným vítězstvím.

Budete u toho v listopadu ještě vy?

Předseda říkal, že příští týden zasedne výkonný výbor a otázku trenéra bude řešit. Já se tím teď opravdu nechci zabývat. Myslím jen na utkání s Faerskými ostrovy.

Nezvážil jste názor na rezignaci?

Po Albánii jsem říkal, že povinností mojí a mých kolegů je připravit mužstvo na utkání v Plzni, jak to jen nejlíp půjde. Ta doba mezi zápasy je tak krátká, že nevím, jak by to šlo udělat jinak.

Jak je pro vás těžké kritiku z veřejného mínění nevnímat?

Příjemné to není, to asi chápete. Přitom v úvodu kvalifikace to vypadalo dobře, že to jednoduše zvládneme. Pak jsme zaváhali v Moldavsku a doma s Albánií. Z Albánie jsme potřebovali aspoň bod, to se nepovedlo. Ale pořád to máme ve svých rukách.

Těší vás slova kapitána Tomáše Součka, že hráči budou bojovat i za vás?

Samozřejmě těší. Nicméně všichni bychom měli bojovat za Česko. Věřím, že to tak je a že to tak bude. Hrát za ten dres a pro fanoušky.

Jaká je v týmu atmosféra?

Každý to máme v sobě, že se to v Albánii nepovedlo. Při hodnocení zápasu jsme si ukázali určité věci a kluci to vnímali správně. Kritiku jsme vzali. Ale teď už brečet nemůžeme, máme další zápas. Musíme se zodpovědně připravit a vyhrát. Jsme pořád zklamaní, ale nemůžeme už myslet na zápas, který byl.

Chystáte změny v sestavě? Nastoupit nesmí vyloučený Chytil, který dostal trest na jeden zápas.

Chystáme a doufám, že to povede k tomu, že si budeme vytvářet šance a dávat góly. Pokora a respekt k soupeři je na místě, ani Faerské ostrovy nám nedají nic zadarmo. Nejde si myslet, že poražení už přijedou. Hrají jednoduše dopředu, mají dobré standardky, na které mají chasníky. Favorit jsme ale my.