Brabec týmu věří: Kritika? Bereme ji, ale strefovat se do trenérů bylo nepatřičné

I přesto, že domácí na hřišti i na tribunách slibují svému soupeři peklo.

„Když jsem koukal na jejich domácí utkání s Polskem, snažil jsem se fanoušky poslouchat. Vedli dva nula, ale že by to tam nějak extrémně bouřilo, mi nepřišlo,“ rýpl si Brabec možná i nevědomky.

Albánie - Česko ve čtvrtek od 20:45 ONLINE

Z Řecka nebo předtím z Turecka jste však na hukot z tribun zvyklý.

A očekávám v Albánii něco podobného. Sám jsem zvědavý, jestli se to bude týkat spíš našeho příjezdu a dění kolem hotelu, nebo jestli to bude nepříjemné i na stadionu. Dobře víme, že vstup do utkání bude zásadní.

Taky musíte zahrát lépe než před měsícem doma. S Albánií jste remizovali 1:1 a na tým se snesla kritika. Oprávněná?

Částečně ano. Nesplnili jsme, co jsme si předsevzali. Možná jsme jen chtěli až příliš. Všichni jsme si utkání představovali jinak, doma v Edenu jsme si věřili a chtěli jsme potvrdit sílu, což se nám bohužel nepotvrdilo. I proto kritiku bereme a musíme ji přijmout.

Ale?

Hned se takhle strefovat do trenérského štábu, zpochybňovat celý vývoj a zasahovat do toho až takovým způsobem ve chvíli, kdy je kvalifikace rozběhnutá a rveme se o Euro, to mi přišlo nepatřičné

Co musíte v Albánii proti domácímu utkání změnit?

Zaprvé bych řekl, že je dobře, že jsme s nimi už jedno utkání odehráli. Takticky to bude určitě podobné. Doufám jen, že tentokrát dokážeme vyřešit lépe a kvalitněji situace, které si vytvoříme.

Lze vůbec při přípravě na tým, který jste potkali naposledy před měsícem, objevit něco nového?

Jde spíš o oživení principů. Říct si, kde jsme doma měli rezervy, čeho teď lépe využít. Druhá věc je, jestli se nám to povede.

Našli jste rozdíl v tom, jak hrají Albánci venku a doma?

Podle jejich domácího zápasu s Polskem, na které jsme koukali, bych neřekl. Obecně si myslím, že bude důležité, jak chytíme úvod zápasu. Oni budou chtít i díky vlastním fanouškům v zádech duel zlomit. Já jsem však přesvědčený o tom, že nás tamní prostředí nerozhodí. A pokud chytneme začátek my, věřím, že můžeme dominovat. Musíme být draví, vstřelit gól a ideálně přidat druhý, pak už si dobrý výsledek utéct nenecháme.

Není pro vás varováním bezgólové utkání v Moldavsku?

Nesrovnával bych to, protože v Moldavsku jsme byli v trochu jiné situaci. Věděli jsme, že musíme, snažili se to lámat přes koleno a nevyšlo nám to. S Albánií čekám mnohem vyrovnanější zápas, ve kterém bude i víc prostorů, kam naběhnout a kam rozehrát. Věřím, že to fotbalu prospěje.

Vy jste z Řecka přijel nachystaný? V předposledním utkání na Olympiakosu jste brzy střídal.

Nejdřív jsem si fláknul vlastňáka a až potom jsem odstoupil, to se povedlo... Měl jsem drobný zdravotní problém, ale hned v dalším zápase už jsem byl schopný hrát. Připravený jsem i teď.

S Vladimírem Daridou, vaším klubovým spoluhráčem, jste reprezentaci probíral?

Bavíme se o nároďáku průběžně. Vláďa je zkušený kluk, co má za sebou mraky zápasů nejen v reprezentaci, ale i v bundeslize. Proti Albánii nám samozřejmě fandil a co vím, výkon i výsledek vnímal podobně.

Tedy?

Že Albánci rozhodně nejsou snadný soupeř, že utkání v Praze odehráli přesně tak, jak potřebovali, a nám to zkrátka nevyšlo. Mimochodem, teď jsem se Vláďovi trochu smál, protože během pauzy bude s týmem na soustředění. Kdyby reprezentoval, mohl jet se mnou. Jeho bída... (smích)