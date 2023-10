Nejošidnější zkouška. V Albánii hrají fotbalisté o Euro i budoucnost trenéra

Ve čtvrtek se Tirana promění v jednu velkou ohnivou kouli, protože celá Albánie cítí unikátní šanci, jak se přiblížit fotbalovému mistrovství Evropy.

Pokud země, která fotbal fanaticky miluje, v kvalifikaci sejme Česko, celkem jistě vykročí vstříc turnaji.

Ustojí čeští reprezentanti tak prekérní zkoušku?

Zaprvé vyprodaný stadion, zadruhé pekelné povzbuzování, zatřetí ošidná výchozí pozice.

„My Češi, když nám teče do bot, tak za to zpravidla umíme vzít a zabereme,“ tvrdil trenér Jaroslav Šilhavý. A co jiného mu taky zbývá, než aby svému týmu věřil?

Nepostoupit se prostě nesmí

Během pěti let, co Šilhavý sedí na reprezentační lavičce, zažil leccos. Budování nové fotbalové duše, pak solidní progres, který vrcholil díky čtvrtfinále odloženého mistrovství Evropy 2021.

Ovšem potom taky přišel nepříjemný krach ve světové kvalifikaci, nedůvěra a v posledních týdnech kritika veřejnosti, která se částečně změnila v nevraživost. „To mi přijde až nepatřičné, jaká vlna se zvedla. Kritiku jsme si zasloužili všichni, ale neměl by se zpochybňovat celý vývoj a takhle se strefovat do trenérského štábu,“ reagoval zkušený stoper Jakub Brabec.

Předpokládané sestavy Albánie: Berisha – Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj – Asllani, Ramadani – Asani, N. Bajrami, Seferi – Cikalleshi. Česko: Pavlenka – Holeš, Brabec, Krejčí – Coufal, Souček, M. Sadílek, Jurásek – Černý, Čvančara – Kuchta.

Další stabilní zadák Vladimír Coufal se přidal: „Od doby, co přišel trenér Šilhavý, táhneme za jeden provaz. Máme skvělou partu. O to víc mě mrzí, jak je reprezentace občas vnímaná.“

Skvělá parta je fajn věc, ale když se nevyhrává, výtky sílí. Za všechny to odnáší právě trenér Šilhavý. Vyčítá se mu málo emocí, přílišné lpění na připravené taktice, málo variability nebo nevhodná střídání. Všechno gradovalo právě proti Albánii, v zářijovém domácím utkání Češi promrhali první poločas a nakonec remizovali 1:1. Tím pádem se cesta na Euro podstatně zkomplikovala. Reprezentanti nejsou první ve skupině, hledají pohodu a ve čtvrtek rozhodně nesmějí prohrát.

Nepostoupit ze snadné skupiny přímo na turnaj, to by byl malér. Stát se to může, což by znamenalo, že národní tým bude hledat nového trenéra. Nicméně mužstvo je odhodlané a cítí, jak naléhavá výzva se na kvalifikačním horizontu objevila. Bude to stačit?

Pokud ano, celá kvalifikační mise může před půlnocí zrůžovět. Pro celý tým a najmě kouče Šilhavého jde o dosud nejošidnější zkoušku. „Chceme výhru,“ zdůraznil kapitán Tomáš Souček.

Ano, výhra by byla ideální vyústění.

Remíza by problematické období prodloužila, ovšem pořád by neměla fatální význam.

Porážka by tři kola před koncem kvalifikace znamenala průšvih. Ne snad, že by se vrata na Euro okamžitě zabouchla, ale nervozita kolem týmu by se násobně zvýšila.

Čepičku s orlem na hlavu a boj!

Zato Albánie se třese na velký večer, který se má zapsat do místních fotbalových kronik. Nádherný stadion Air Albania bude jistě dlouho před výkopem bouřit.

Ve středu před českým tréninkem pořadatelé poctivě obcházeli jednu rudou sedačku po druhé a na každou pokládali klasickou bílou albánskou čepičku s černým dvouhlavým orlem na čele. Těch míst je skoro třiadvacet tisíc a večer se na nich bude prahnout po tom, aby se hosté z Česka usmažili. „Okolnosti jdou proti nám. Zásadní bude, jak se naši hráči poperou s atmosférou, protože tady je nadšení cítit ze všech stran,“ neskrýval kouč Šilhavý, než zavelel k předzápasovému tréninku.

Brankář českého výběru Jiří Pavlenka (vpravo) s kapitánem Tomášem Součkem po remízovém kvalifikačním utkání proti Albánii.

Češi budou albánské euforii čelit se zahuštěným středem hřiště, odkud by soupeř neměl dostat prostor pro jedovaté střely zdálky. Zraněného a notně kritizovaného štítového záložníka Krále zřejmě vymění starší z bratrů Sadílků. Není vyloučené, že na hrotu místo sparťana Kuchty nastoupí slávista Chytil.