Hašek zpátky na Letné: Tady se cítím dobře! Těší ho pozitivní atmosféra

„Jsem rád, že hrajeme zrovna tady, vždycky se tady cítím dobře,“ povídal v pondělí večer novinářům.

Zatímco tenkrát v říjnu 2009 ani přesvědčivé vítězství nad Poláky nespasilo český tým ve zle rozehrané kvalifikace o mistrovství světa, nyní je národní tým v úplně jiné fázi.

Česko – Arménie v úterý od 20:00 ONLINE

Na prahu nové éry, ale i s řadou nováčků v kádru, který se tvoří před červnovým Eurem v Německu. Domácí duel s Arménií je posledním přípravou, kterou reprezentace odehraje před oznámením nominace na závěrečný turnaj.

Už máte jasno?

Ani nemůžu mít. Složení mužstva zdaleka není definitivní. Aktuálně jsou tady kluci, o kterých jsme přesvědčeni, že mají nejlepší formu a patří sem. Ale po zápase s Arménií zase budeme pečlivě sledovat všechny adepty. Bude důležité, abychom se do nominace trefili.

Stále platí, že proti Arménii chcete vidět všechny hráče, kteří nedostali příležitost v pátek proti Norsku?

Byl bych rád, kdyby to tak bylo.

Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek na tiskové konferenci před domácím zápasem s Arménií.

Prostřídáte i brankáře Kováře s Jarošem?

Asi je vám jasné, že sestavu prozradit nemůžu. Ale z předchozí odpovědi to tak trochu vyplývá.

Ještě jedna podobná otázka: bude kapitánem Souček? Váš předchůdce Jaroslav Šilhavý si tým bez něj nedokázal představit ani v přípravě.

Záleží na tom, jestli bude hrát. Všechno se dozvíte.

Těšíte se na domácí prostředí? Zbývají poslední stovky vstupenek, před stadionem se chystá fanzóna.

Musím říct, že fotbalová kultura na našich stadionech se hrozně zvedla. Lidi si to užívají a já bych byl rád, kdyby pomohli i nám. Hrozně mě těší, jak pozitivní atmosféru kolem reprezentace cítím. Teď už záleží jen na nás, jak budeme hrát. Po Norsku, kde nebylo všechno oukej, samozřejmě určitá kritika zazněla. Negativismus jsme ale potlačili vítězstvím.

Bude váš výkon proti Arménům jiný?

Ukázali jsme si chyby, které plynuly i z přemíry snahy. Zápas jsme si zanalyzovali. Rezervy vznikly i z toho, že někteří kluci nehráli na svých pozicích. Síla našeho týmu je však i v tom, že se kluci rychle učí. Věřím, že si vezmou ponaučení. Cítím velké odhodlání.

Co očekáváte od Arménie?

Jde o nevyzpytatelného a rozhodně ne slabého soupeře. Pokud vyhrajete čtyři dva ve Walesu, což se jim povedlo loni v červnu, kvalitu mít musíte. Oproti nám jsou navíc dlouho spolu, hrají kompaktně, máme je načtené, připravovali jsme se, ale vím, že jednoduché to určitě nebude.

Taky budete pravděpodobně muset dobývat. To bude proti pátku zásadní rozdíl.

Typologicky to samozřejmě bude úplně jiný zápas než v Norsku. I naše hra bude jiná, možná i rozestavení. Uvidíte v den zápasu.

Jaký máte dojem z mladíků, kterých jste do týmu pozval spoustu?

Někoho čeká debut, takže může roli hrát i lehká nervozita. Věřím však, že snahou a určitým zápalem můžeme všechno zvládnout. Pomoct můžou i zkušenější borci.

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek (uprostřed) mezi svými svěřenci

Mimochodem, nelitujete, že před Eurem neuvidíte zblízka stopera Vitíka, který je v jedenadvacítce?

Už jsem o něm mluvil na nominační tiskovce: Nutně jsme potřebovali, aby pomohl v jedenadvacítce v důležitém kvalifikačním utkání s Islandem. Jinak má ale do týmu hodně blízko, určitě budeme sledovat každý jeho krok. Víme, že patří spíš do áčka než do jedenadvacítky.

Budete na dálku sledovat i rozhodující utkání baráže mezi Gruzií a Řeckem? Vzejde z něj váš poslední soupeř do skupiny na Euru.

Nejen na dálku, na místě budeme mít pozorovatele, který nám utkání zanalyzuje. A koho favorizuje? Rozhodně si nemyslím, že je Řecko favorit. Gruzie bude doma hodně nepříjemná, je to padesát na padesát. Já se teď soustředím na Arménii, ale soupeře, který nás na turnaji čeká, si následně určitě dobře rozebereme.