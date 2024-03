Barák nejen o reprezentaci. Zájem měla Neapol, do Plzně se těším, vyprávěl

Nenechte se úvodem zmást.

Barák, který se po roce vrátil do reprezentačního kádru a v pátek rozhodl krásným gólem o prvním vítězství týmu pod trenérem Ivanem Haškem, hovořil samozřejmě i o utkání Česka s Arménií.

Ale témat bylo víc.

Brzy se do vlasti zase vrátíte. S Fiorentinou vás čeká duel v Plzni ve čtvrtfinále Konferenční ligy.

A moc se těším. Neberu to tak, že proti nám stojí slabší soupeř, na papírové předpoklady se nedívám. Přesto věřím, že utkání zvládneme a dostaneme se do semifinále.

Antonín Barák střílí vítězný gól v zápase s Norskem.

Při poslední klubové návštěvě Česka jste v pražském Edenu ve finále Konferenční ligy smolně prohráli s West Hamem (1:2).

Nenazval bych to smolnou porážkou, protože to utkání jsme si prohráli sami. Na smůlu nevěřím, my tenkrát udělali dvě chyby, které silný tým, jako je West Ham, potrestal.

Už jste blížící se duely řešil s reprezentačními parťáky z Plzně?

S klukama z Plzně máme nadstandardní vztahy a všichni se těšíme. Myslím, že pro oba kluby to bude velký zápas.

Přitom vy jste ve Fiorentině už ani nemusel být. Zvažoval jste v zimě odchod i kvůli hernímu vytížení před Eurem?

Určitě. Dokonce jsem všechno konzultoval s trenérem Haškem i realizačním týmem reprezentace. Řekli mi, abych sám vyhodnotil situaci a zvážil, co pro mě bude nejlepší. Samozřejmě, že místo na hřišti vám v žádném klubu nikdo negarantuje, všechno si musíte vybojovat.

Byl odchod blízko?

Největší zájem byl z Neapole, ale nedopadlo to. Zpětně jsem ovšem rád, že jsem zůstal. Fiorentina mi ukázala velkou důvěru. A potom, co se stalo s naším šéfem, si moc přeju, aby týmová sezona byla co nejlepší.

Hned poté navazuje Euro, na které se chystáte s reprezentací. V pátek jste začali vítězstvím v Norsku (2:1).

Jsem rád, že i já osobně jsem týmu gólem pomohl. Bylo důležité, abychom dali českému fanouškovi na začátku nové éry dobrý výsledek. Všechny příznivce si chceme před šampionátem získat na svou stranu, chceme budovat mentalitu týmu, být úspěšní.

I v přípravě s Arménií?

Pozor, pro nás to není žádná příprava, ale plnohodnotný zápas, který chceme zvládnout. Víme dobře, že Arménie není snadný soupeř. Na videu jsme viděli jejich skvělý výkon ve Walesu, kde vyhráli čtyři dva. Slušně zahráli s Tureckem nebo Chorvatskem.

Česko – Arménie v úterý od 20:00 ONLINE

Už po prvním utkání jste ocenil důvěru trenéra. V čem spočívá?

Myslím, že už jenom z mého úsměvu je vidět, že jsem tady v reprezentaci šťastný. A toho, že mi trenér Hašek věří, si moc vážím. Není to však jen o něm.

Jak to myslíte?

Když jsem na videu viděl reakci spoluhráčů po mém gólu, bylo to hrozně krásné. I kluci na střídačce byli moc šťastní. Mám fakt dobrý pocit, jaká energie v týmu je. Věřím, že pokud zůstaneme takhle pozitivní a hladoví, máme před sebou dobrou budoucnost. A snad i velmi zajímavé výsledky.