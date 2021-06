Kapitán Darida: Užijeme si to ve vším všudy a věřím, že i s dobrým výsledkem

Třicetiletý středopolař je sice s národním týmem v Budapešti, ale jeho start je kvůli nespecifikovanému zranění nejistý.

„Lékaři se snaží udělat všechno, abych byl fit. Doufám a věřím, že nastoupím,“ prohlásil český kapitán.

Kdybyste to měl váš start vyjádřit procentuálně, kolik by to bylo?

Nechci spekulovat, uvidíme, jak budu vypadat v den zápasu.

Jaká je v mužstvu nálada?

Všichni se moc těšíme, je to velký zápas. Bude vyprodáno, přijede i hodně lidí od nás. My si to užijeme se vším všudy. A věřím, že i s dobrým výsledkem.

ONLINE: Nizozemsko vs. Česko podrobná reportáž od 18:00

Jako v kvalifikaci na Euro 2016, kdy jste dvakrát Nizozemce porazili?

Moc se to srovnávat nedá, mužstva se hodně změnila. Ale já bych si z toho ideálně vzal právě ten výsledek.

S Nizozemci se Česko na vrcholném turnaji utkalo v roce 2004, otočilo stav z 0:2 na 3:2. Vám tenkrát bylo třináct, vzpomenete si, co jste tehdy dělal?

Sledoval jsem to doma. Když jsem druhý den přišel do školy, s klukama jsme se nebavili o ničem jiném než o fotbale.

Vedle vašeho zranění vám předzápasový režim zkomplikovalo i porouchané letadlo, takže jste z Prahy cestovali o několik hodin později. Je to problém?

Nebylo to nejpříjemnější, ale trénink jsme měli v Praze. Pak jsme měli i čas si odpočinout. K večeru jsme už odletěli, zvládli jsme to dobře.

Vadí vám, že jste nemohli na stadionu v Budapešti trénovat?

Každý by si před zápasem hřiště radši osahal, ale máme zkušené kluky, kteří toho odehráli spoustu na různých stadionech. S tím se dokážeme vyrovnat.

Co bude v zápase důležité, co může rozhodnout?

Jak podržíme míč, protože oni dobře presují. Ten jejich represink po ztrátě míče je hodně silný. A když už se přes něj dostaneme dopředu, tak to chce něco vymyslet.