České fotbalisty požene proti Nizozemsku vpřed téměř sedm tisíc fanoušků

Kapacita stadionu v maďarské metropoli je přes 60 tisíc míst, dosavadní tři duely Eura v Budapešti sledovalo vždy přibližně 55 tisíc diváků. Podle protokolu musí každý z táborů dostat minimálně pět procent kapacity stadionu, českých příznivců ale bude v hledišti více. Fotbalová asociace ČR neměla k přesným číslům dříve přístup proto, že prodej řídí UEFA coby organizátor turnaje.

„Od zástupců UEFA jsme získali informaci, že na zápase by mělo být necelých sedm tisíc českých fanoušků,“ řekl na on-line tiskové konferenci mluvčí reprezentace Petr Šedivý. „Moc se na to těšíme. Bude to skvělé hrát před fanoušky a věřím, že je odměníme za jejich podporu,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

Puskás aréna může být jako jediná ze všech 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněna, v Maďarsku navíc platí mírnější opatření proti koronaviru. V prvních dvou zápasech skupiny v Glasgow proti Skotsku a Chorvatsku mohlo být v hledišti maximálně 12 tisíc lidí, ve Wembley v Londýně na duel s Anglií pak dorazilo 19 tisíc příznivců. Zahraničním návštěvníkům komplikovala situaci povinná desetidenní karanténa po příjezdu do země, takže dorazilo většinou jen pár stovek Čechů žijících v Británii.

V Budapešti stačí mít negativní PCR test na koronavirus, který nebude v čas výkopu starší 72 hodin, nebo dokončené očkování. Do maďarské metropole už podle reprezentačního fanklubu v pět hodin ráno vyrazili vlakem první čeští fanoušci.

Utkání začne v neděli v 18:00.