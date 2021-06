Píšeme fotbalovou historii národa, zářili Švýcaři po šokujícím postupu

V pondělí v Bukurešti se odehrál jeden z nejatraktivnějších zápasů letošního mistrovství, ne-li vůbec ten nejzajímavější. Poprvé na turnaji se rozhodovalo v penaltovém rozstřelu, navíc s šokujícím výsledkem: Švýcarsko vyřadilo favorita, úřadující mistry světa z Francie.

„To byl zápas! Neuvěřitelný fotbalový večer. Na Euru jsme se dostali do čtvrtfinále poprvé. Dali jsme do toho srdce,“ hlásal hrdina rozstřelu Yann Sommer, který zneškodnil rozhodující penaltu Kyliana Mbappého.

Švýcaři na mistrovství Evropy mezi nejlepších osm ještě nikdy předtím neproklouzli. Pouze na mistrovství světa 1954 dosáhli stejného úspěchu.

„Napsali jsme kus fotbalové historie národa. Ve čtvrtfinále nás čeká Španělsko. Bude to těžký zápas, ale sníme dál,“ pokračoval Xhaka.

Už jen cesta do play off nebyla ideální. První zápas remizovali s Walesem 1:1, pak podlehli 0:3 Itálii. Na závěr porazili Turecko 3:1 a ještě museli čekat, jak se vyvinou zápasy v ostatních skupinách. Nakonec jim čtyři body a skóre 4:5 stačily k postupu ze třetího místa.

Fotbalisté ze země helvétského kříže prokázali, že v play off se rozdíly na papíře mažou. Že odhodláním, vírou a bojovností se dá konkurovat i komukoliv.

Navzdory povedenému vstupu do zápasu a brzkému vedení ještě deset minut před koncem prohrávali 1:3. Francouzi k obratu zaveleli poté, co Ricardo Rodríguez neproměnil penaltu.

„Po té neproměněné penaltě jsme byli ve složité situaci. Jsem pyšný na tým za to, jak jsme se vrátili do zápasu. Před utkáním jsme si řekli, že ať se stane cokoliv, budeme hrát až do samotného konce. Nikdy nevzdáme,“ vyprávěl Sommer.

Nevzdali se, vyrovnali, urvali historický postup.