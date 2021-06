Dva duely, čtrnáct gólů. Nejhezčí večer v historii Eura, vítězem je fotbal

A je paradoxní, že zrovna uprostřed turnaje zasaženého potrhlým nápadem rozptýlit hrací města do jedenácti zemí po celém kontinentu.

Zdálo se, že tenhle výmysl francouzského bosse Platiniho Euro zabije – zvlášť v době koronaviru. Že hráče zničí dlouhé přelety, časové posuny, karantény, covidové bubliny a často poloprázdné stadiony. A ono ne!



Dokonce i francouzský kapitán, brankář Lloris, který v pondělí těžce kousal senzační vyřazení od Švýcarů, utřel slzy a upřímně se vyznal: „Kvůli takovým utkáním přece fotbal všichni milujeme.“

Bláznivý večer přinesl čtrnáct gólů ve dvou zápasech. Nabídl dva podobné a přece rozdílné osudy favoritů z Francie a Španělska: oba neudrželi vedení 3:1 a dopustili prodloužení. Španělé v něm proti Chorvatům dvěma góly rozhodli, Francouzi ne a s outsiderem na penalty vypadli.

V obou případech to byla taková jízda, až jste si přáli, aby nikdy neskončila. Nebo aspoň aby se hrálo ve stejném tempu až do rána. Několikrát už vás asi napadlo: Aha, tak teď je hotovo. Ale za chvíli: Pozor, ono to snad skončí opačně! A pak najednou: Fíha, další zvrat!

Francouzský fotbalista Kylian Mbappé sekundy poté, co v rozstřelu neproměnil penaltu a jeho země tudíž v osmifinále Eura podlehla Švýcarsku.

Tohle byl fotbal v nejkrystaličtější podobě. Ten, který vás přiková k obrazovce a přiměje vyskočit ze sedačky, aniž byste přáli jednomu z týmů. Prostě si jen užíváte tu krásu. „I jako nestranného mě ten zápas totálně vtáhl,“ dojímal se irský tvrďák Roy Keane, který bitvu Francouzů se Švýcary komentoval v televizním studiu. „Dokonalý důkaz, že fotbal je nejlepší hra planety.“



Je vůbec možné, že se do jediného večera vtěsnalo tolik příběhů? Francouz Mbappé měl být největší hvězdou šampionátu, ale nedal jediný gól a proti Švýcarsku zazdil několik šancí i rozhodující penaltu. I brazilský fotbalový král Pelé ho utěšoval: „Hlavu vzhůru, zítra je první den nové cesty!“



Švýcaři oslavují Seferoviče s Gavranovičem, kteří zařídili všechny góly. Zachránili tak obránce Rodrigueze, který nejdřív nedal penaltu a pak zavinil dva francouzské góly.

V zápase Španělů s Chorvaty se do statistik zapsalo osm různých střelců – to se na Euru ještě nikdy nestalo.

Postup Španělska trefil čtvrtým gólem v prodloužení útočník Morata, který byl pod palbou kvůli zahozeným šancím a penaltám. Po internetu dokonce kolovala fotka kamionu, který netrefil obří vjezd do tunelu, s popiskem: Řídil Morata!



A tak dál a tak dál...

Nemělo by se samozřejmě soudit podle jednoho večera, ale najdete dost dalších důkazů, že tohle Euro je výjimečné. I když to tak po skupinové fázi nevypadalo, je zaděláno na zkázu favoritů. Už vypadli mistři světa Francouzi, vicemistři z Chorvatska, obhájci evropského zlata Portugalci a českým přičiněním i do té doby výtečně hrající Nizozemci.



Kiks španělského brankáře Simóna přinesl už devátý vlastní gól, tolik se jich urodilo na všech předchozích šampionátech dohromady.

A když už jsme u gólů, tolik jako letos jich v průměru na zápas padalo na Euru naposledy v roce 1976.

I to je důkaz, že fotbal vítězí.

Nesmyslnému nápadu navzdory.