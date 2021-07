Velvyslanec v Baku: Místní dají přednost judu či zápasu. Čeští fanoušci? Vím o pěti

„Ve čtvrtek do Baku bezpečně dorazili reprezentanti, jsou ubytovaní v centru města,“ popsal diplomat. A v pátek odpoledne už čekal na letišti Hejdara Alijeva na vedení fotbalové asociace a její partnery, kteří přicestovali z Prahy.



Česko - Dánsko čtvrtfinále Eura v sobotu od 18 hodin (Baku) ONLINE

V příletové hale vítal předsedu Petra Fouska i další členy výkonného výboru.



„Česká komunita bude velice malá, pokusili jsme se aspoň těm, kteří tady budou, zajistit místo, kde jim dáme veškeré informace či občerstvení a odkud pak budou mít přímou cestu na stadion. Musím říct, že zkušenosti s organizací jsou zatím dobré,“ uvedl Ekert.

Máte informace, kolik českých fanoušků do Baku vyrazilo na vlastní pěst?

Víme pouze to, co vyplývá z našeho systému DROZD, který lidem nabízí možnost, aby se zaregistrovali, když letí do příslušné destinace. My jsme je k tomu vyzývali, ale zatím tam máme asi jen pět lidí. Předpokládám, že jich bude trochu víc, ale samozřejmě, že tady nezažijeme další Maďarsko, to už je teď jisté.

Přijdou aspoň domácí fanoušci? Třicetitisícovou kapacitu zatím během Eura nenaplnili ani jednou.

O šampionát tady není tak velký zájem. Mě osobně překvapilo, že moc lidí nedorazilo ani na zápasy turecké reprezentace. Turků létalo méně, spoléhali spíš na podporu ázerbájdžánských fanoušků, ovšem entuziasmus na tribunách chyběl. Lidi se přišli podívat na fotbal.

Copak fotbal v Ázerbájdžánu netáhne?

Místní jsou rádi, že se tady taková akce vůbec koná. Ázerbájdžánci jsou velmi pohostinní, mají rádi hosty. A co se fotbalu týče: je tady určitá skupina lidí, která je více naladěna na tu evropskou, potažmo celosvětovou notu, ta fotbal pochopitelně sleduje.

A druhá skupina?

Typicky ázerbájdžánská. Má rada spíš těžkou atletiku, judo, zápas a podobné disciplíny. Kolektivní sporty naopak považují za takové, v nichž není možné prokázat, jak je člověk doopravdy schopný, protože se tam může schovat za výkon ostatních.

Ale politické vedení asi na fotbal hodně sází.

Politické vedení sází na všechno, co může představit Ázerbájdžán v dobrém světle. Proto se tady jezdí formule jedna, před dvěma lety Baku hostilo finále Evropské ligy a nyní je tady Euro. Tohle všechno vedení země dělá proto, aby přitáhlo k Ázerbájdžánu pozornost světa.

Jak Ázerbájdžánci vnímají Čechy?

Ázerbájdžán zná Českou republiku mnohem lépe než naopak. Hodně lidí z Ázerbájdžánu má v Česku své investice, takže když se řekne Praha nebo Karlovy Vary, vědí naprosto přesně, kde ležíme. Zato pokud v Česku zmíníte Ázerbájdžán, lidi mají problém představit si jeho lokaci.

Neměli v Ázerbájdžánu obavu, že jim UEFA šampionát odebere? Na podzim znovu propukly boje v Náhorním Karabachu a některé mezinárodní zápasy se přesouvaly na neutrální půdu.

Nemyslím si. Klíčové rozhodnutí padlo v minulosti, došlo k dohodě mezi Tureckem a Velkou Británií, Baku se stalo šťastným městem. Byl to jakýsi kompromis.

Většina fotbalistů je ale z Baku nešťastná. Coby hostitelské město šampionátu jej mnozí nahlas kritizují. Co na to místní?

Tuhle otázku mi asi nepřísluší posuzovat, protože všechno organizuje UEFA. Mně může být líto, že evropský šampionát je tak trochu mimo Evropu a že pro fanoušky je to nekomfortní.

Ale jaký je pohled Ázerbájdžánců?

Žádnou kritickou reakci jsem nezaznamenal. Jsou šťastní, že se Euro odehrává i tady. A mimochodem, dávají mi najevo, alespoň ti, s kterými se potkávám, že budou ve čtvrtfinále držet palce spíš nám.