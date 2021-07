Tvrdí, že je to tajemství jeho úspěchu. V mysli si Martin Braithwaite představuje scény, které převádí do skutečnosti. Toužil se dostat do jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů na světě - a zvládl to. Vysnil si, že gólem zařídí postup národního týmu na Euro - splnil i to.