Na Dány jsem připravený, hlásí kapitán Darida. Musí ale čekat na trenéry

Během základní skupiny se Darida objevil v úvodní jedenáctce pokaždé. Zdálo se, že má pozici v sestavě pevně danou a ani lehké zranění na tom nemělo nic změnit. Pokud bude k dispozici, měl by hrát.

Česko - Dánsko čtvrtfinále Eura v sobotu od 18 hodin (Baku) ONLINE

To už ale tak úplně neplatí. V osmifinále podali Češi bez svého obvyklého kapitána skvělý výkon, vyřadili Nizozemce a o pozici podhrotového hráče si velmi hlasitě řekl Antonín Barák.

Do bitvy o postup mezi nejlepší čtveřici už Darida v rozpáleném ázerbájdžánském Baku může naskočit. Musí však počkat, jak se realizační tým v čele s koučem Jaroslavem Šilhavým rozhodne.

Už se cítíte v pořádku?

Můžu s klidným svědomím říct, že jsem stoprocentně připravený na zápas. Absolvoval jsem už čtvrteční trénink bez problému, bez reakce.

Takže budete moci nastoupit hned od úvodu.

Ano, jsem připravený naskočit. Ale jestli to tak bude, to je spíš otázka na trenéra.



Nemáte obavy z té jisté herní pauzy, kterou jste na rozdíl od ostatních hráčů prodělal?

Myslím, že kondičně by to neměl být žádný problém. Zápasů bylo předtím dost.

Určitě vám ale nepřidalo, že jste museli cestovat až do Ázerbájdžánu. Navíc se nedá počítat ani s tím, že by vás dorazil podpořit větší počet fanoušků. Vnímáte to?

Mrzí nás, že to tu třeba nebude mít takovou atmosféru, ale s tím nic nenaděláme. Musíme se na to připravit. Cestování jsme zvládli bez potíží, letěli jsme dva dny dopředu, abychom si na prostředí zvykli. Mělo by nám to pomoct.

Trenér Šilhavý o možném zařazení Daridy do sestavy „Samozřejmě rozhodne jeho zdravotní stav. Poslední tréninky absolvoval bez problémů a cítí se dobře, uvidíme, jak na tom bude po předzápasovém tréninku, na jeho základě se rozhodneme.“

Motivujete se v kabině tím, že můžete zopakovat úspěch z roku 2004? Tenkrát generace kolem Nedvěda, Poborského nebo Baroše ve čtvrtfinále evropského šampionátu Dány vyřadila...

Úplně konkrétně ne, ale všichni vnímáme, že je to velká šance a dostat se takhle daleko. Všichni jsou nažhavení, chceme zápas zvládnout.

Kam byste vůbec Dánsko zařadil, co se kvality týče?

Ač Dánsko nezní jako Nizozemsko, Francie nebo Itálie, tak je to velmi silný a kvalitní soupeř. Vždyť jsou desátí na světě. Nebereme to tak, že bychom byli v roli favorita. Chceme uspět. Narazí na sebe mužstva, co hrají týmově. Nemají takové ty hvězdičky, zato hráče z vyspělých lig a jako tým jsou obě velmi silná.

Jak se vyrovnáváte s počasím v Baku? Musíte počítat s pořádným dusnem.

Důležitá je už příprava během pátku, abychom se dokázali co nejvíc zavodnit. Nebude to nic lehkého, ale podmínky jsou stejné i pro Dány. Nikdo nebude mít nějakou výhodu.