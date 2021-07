Senzační příběh pokračuje: Česko vs. Dánsko, kdo zvládne výheň v Baku?

Baku (Od našich zpravodajů) - Do Prahy se vrátí, až pro ně mistrovství Evropy skončí. Ale kdy to bude? Možná hned o víkendu, pokud se rozplyne sen o semifinále. Každopádně už to je pro současnou reprezentaci úspěch, který se neočekával. Pozor ovšem, může být daleko líp! Z čertovsky horkého Baku, kde propotíte košili, jakmile vystoupíte z letadla, se třeba česká výprava přenese rovnou do Londýna.