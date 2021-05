Měsíc do Eura. Šilhavý řeší, koho za Provoda. Zbude místo pro Dočkala?

Chcete nést míč k zápasu Anglie - Česko na letošním mistrovství Evropy? Automobilka Volkswagen, jeden z partnerů turnaje, vyhlásila soutěž Zažij Euro. Výherce hlavní ceny se zúčastní duelu v Londýně, ponese na něj míč a povečeří s brankářem Petrem Čechem.

Do soutěže, která končí už v úterý 11. května, se může zapojit kdokoli. Hlavní cenu si mohou užít děti od 10 do 14 let a jejich rodiny. Na utkání Anglie - Česko bude možnost naplnění až 25 % z kapacity Wembley.