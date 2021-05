Velká nominace se blíží. Koho byste na fotbalové Euro pozvali vy?

Zkuste se spolu s námi zamyslet, o koho by se fotbalová reprezentace měla na šampionátu opřít. Vybrali jsme padesát jmen. Jistě nejsou všechna, která se Šilhavému během jara honila v hlavě.

Konečnou nominaci sledujte v úterý od 11.00 živě na iDNES.cz. První zápas turnaje sehraje národní tým 14. června v Glasgow proti domácímu Skotsku.

Brankáři

Tomáš Vaclík (Sevilla). Po třech letech končí v Seville, to se ví. Jestli zůstane jedničkou v reprezentaci, to se teprve dozvíme. Ale pojede, to je tutovka.

Jiří Pavlenka (Brémy). Možná první volba, možná druhá. Zrovna sestoupil s Brémami, což mu kazí pohodu.

Ondřej Kolář (Slavia). Nebýt vážného zranění hlavy, aspiroval by na post jedničky. Místo toho se řeší, jestli kvůli tréninkovému výpadku vůbec pojede. Byl by jen v pozici náhradníka.

Pod čarou

Tomáš Koubek (Augsburg). V klubu neodchytal v aktuální sezoně ani minutu, za reprezentaci obstál při záskoku proti Slovensku. Jako trojka by letět mohl.

Aleš Mandous (Olomouc). První jméno, které se nabízí, kdyby v brankářské branži došlo k problémům. V průběhu sezony se na srazech objevoval i liberecký Nguyen.

Stopeři

Ondřej Čelůstka (Sparta). Kdo převezme nejproblematičtější roli v celém týmu? Čechům chybějí stopeři. Čelůstka by měl být lídr, byť mu jaro nevyšlo ideálně.

Tomáš Kalas (Bristol). Není vyloučené, že vyskočí do základní sestavy. Rozhodne závěrečné soustředění v Jižním Tyrolsku.



Jakub Brabec (Plzeň). Přiznejme si, že tohle nebyla jeho sezona. Nicméně při stoperské bídě do výběru patří.



David Zima (Slavia). Ročník narození 2000, zatím jenom jeden zápas, ale nejspíš nominační jistota.



Pod čarou

Václav Jemelka (Lovaň). Kdyby se nezranil, možná by se do výběru vešel.

Ondřej Kúdela (Slavia). Za normálních okolností by měl letenku dávno, jenže disciplinární trest z poháru proti Rangers změnil plány jemu i kouči Šilhavému.

Marek Suchý (Augsburg). Ještě před pár lety kapitán. A teď?

Tomáš Petrášek (Raków Czestochowa). Obra zabrzdilo zraněné koleno.

Krajní obránci

Vladimír Coufal (West Ham). Jasná věc.

Jan Bořil (Slavia). Bez debat.

Pavel Kadeřábek (Hoffenheim). No jistě.

Aleš Matějů (Brescia). A proč by vlastně neměl jet? V listopadu odehrál tři zápasy za sebou v základní sestavě.

Pod čarou

Filip Novák (Fenerbahce). V reprezentaci nemá předplacené místo, ale hodit se může.

Theo Gebre Selassie (Brémy). Kdyby se národního dresu nevzdal, jel by určitě. Mazák, na kterého bylo spolehnutí. Teď si užije dovolenou a pak ho vyhlížejte v Liberci. Nebo Jablonci?

Tomáš Wiesner (Sparta). Na jaře se rozehrál. Všimnout si ho musel nejen trenér Šilhavý.

Záložníci

Tomáš Souček (West Ham). Z Londýna dorazí jako fotbalový král. Má fazonu jako hrom.

Vladimír Darida (Hertha). Uf, zachránil bundesligu. Ponese kapitánskou pásku?

Alex Král (Spartak Moskva). Na sto procent.

Jakub Jankto (Sampdoria). Na sto procent.

Antonín Barák (Verona). Na sto procent.

Lukáš Masopust (Slavia). Jako univerzál z kraje hřiště si pozvánku zaslouží.



Tomáš Holeš (Slavia). Další borec pro univerzální použití. Chybět v nominaci nebude.

Bořek Dočkal (Sparta). Největší dilema. Otázka je, jestli vzít kapitána, když nemá prostor v základní sestavě. Středních záložníků je dost - a v současnosti i lepších. Resumé se brzy dozvíme.

Petr Ševčík (Slavia). Z mistrovské Slavie nelze vzít úplně všechny, nicméně Ševčík má velkou výhodu: při zápase zvládne spoustu vedlejších rolí.

Jakub Pešek (Liberec). Být to na nás, dostane divokou kartu a jede. Klidně místo plzeňského Kopice.

Pod čarou

Lukáš Provod (Slavia). Vrchol famózní sezony mu ukradly přetržené kolenní vazy.

David Pavelka (Sparta). Vyzkoušený a trenérem po právu preferovaný dříč, který se neurazí v roli náhradníka. Ale vejde se?

Adam Karabec (Sparta). Překvapení? Klidně se může stát, že místo matadora Dočkala pojede jeho mladičký kolega ze sparťanské zálohy. Anebo se vejdou oba? Karabcovi ještě nebylo osmnáct.

Jan Kopic (Plzeň). Byť se trefil naposledy loni v září, naději má. Křídel je málo.

Ladislav Krejčí mladší (Sparta). Zatracená zánártní kůstka. Kvůli operaci přišel o turnaj, na kterém měl za áčko debutovat.

Jaromír Zmrhal (Boleslav). Kvůli restartu se vrátil do české ligy, výrazný však není.

Tomáš Malínský (Boleslav). Mnozí se diví, proč dostává nominační pozvánky. Proč? Protože má akceleraci.

Lukáš Kalvach (Plzeň). Světlé jméno v nepovedené plzeňské sezoně.

Pavel Bucha (Plzeň). Zajímavý typ. Mladý, originální, instinktivní. Šilhavý ho sleduje.

Michal Sadílek (Liberec). Oddaný pracant, jenže takových má reprezentace víc.

Ladislav Krejčí starší (Sparta). Ne, není to ono.

Útok

Patrik Schick (Leverkusen). Navzdory zkratu a červené kartě v posledním utkání zůstává jedničkou.

Tomáš Pekhart (Legie Varšava). Nejlepší střelec polské ligy. Copak existuje lepší doporučení?

Michael Krmenčík (PAOK). O víkendu rozhodl finále Řeckého poháru. Ale to není hlavní důvod, proč mu věřit.

Matěj Vydra (Burnley). Může hrát na křídle, na hrotu i pod ním. Byl by velký luxus nevzít hráče z Premier League.

Adam Hložek (Sparta). Musí jet. Prostě musí. I když je mu teprve osmnáct.

Pod čarou

Zdeněk Ondrášek (Plzeň). Další rébus. Vystřelil klíčové vítězství nad Anglií, ale na jaře se trápil. Vstřelil jen dva góly.

Jan Kuchta (Slavia). Kometa mistrovské sezony. Se čtrnácti góly vede tabulku kanonýrů. Přesvědčil tím Šilhavého?

Martin Doležal (Jablonec). Nenápadná stálice. Slůvko nenápadná je ovšem důležitější než to druhé.

Milan Škoda (Rizespor). Už asi ne, i když jeho výkony v turecké lize nejsou zanedbatelné.