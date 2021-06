Jak dánským fotbalistům na Euru pomáhá Eriksenovo srdce

Báječný špílmachr Christian Eriksen, největší trumf týmu, málem zemřel přímo na hřišti. Během úvodního utkání na fotbalovém Euru ho oživovali. Teď fandí na dálku, a jak říká trenér Kasper Hjulmand: „Dodává nám sílu. Žene nás dopředu.“

Dánům zbývají tři překážky. Ta první nese českou trikoloru. Upřímně, hledat favorita pro sobotní čtvrtfinále je lehce nevděčné. Cokoli řeknete, vždycky se může otočit proti vám. Češi skončili až třetí ve skupině. Dánové dokonce po dvou zápasech neměli ani bod.

Česko - Dánsko Čtvrtfinále, sobota 18.00 online

Jenže teď stojí proti sobě dva odvážné celky, které nejsou líné na krok, naopak ovládají statistiky v intenzitě pohybu. Jsou sympatické i v tom, že si nehrají na bůhvíjaké primadony. Přijaly fakt, že bez tvrdé práce pojedou brzy domů. A domů se jim nechce.



V sobotu jeden tým skončí.

Dánové bývali přeborníci na překvapení. Třeba Euro 1992 vyhráli, přestože se na turnaji sjížděli z pláží. Měli dovolenou, leč válečný konflikt v Jugoslávii všechno změnil a na poslední chvíli dostali divokou kartu. Stvořil se takzvaný Dánský dynamit, kterému velel mohutný brankář Peter Schmeichel. Jeho syn Kasper vede současnou reprezentaci.

Nejsou v ní extraborci jako mazaní bratři Laudrupové, maličký útočník Allan Simonsen nebo vášnivý kuřák i střelec Preben Elkjaer. Ostatně ani trenér Hjulmand nemá životopis, z něhož byste měli být paf. Devět let starý ligový titul s Nordsjaellandem? A co tam máte dál? Nic! Nenechte se oklamat prvním dojmem a podívejte se, s jakým odhodláním, energií a taktickou vyzrálostí Dánové hrají. To je trenérova práce.

„Zatímco Holanďani během prvního poločasu faulovali jednou, Dánové do toho půjdou od podlahy. Mentálně a emočně jsou nastavení úplně jinak. Jsou pracovitější, energičtější a agresivnější,“ lehce vypozoroval kouč Verner Lička, prezident Unie fotbalových trenérů, školitel i vizionář.

Nepočítáme-li gólmana Schmeichela (Leicester) a protřelého stopera Kjaera (AC Milán), hvězdy Dánům opravdu chybějí. Ta největší, čili Eriksen, je po operaci kardiostimulátoru a nikdo nedokáže říct, kdy a jestli vůbec se k fotbalu vrátí.



Pravda, útočník Braithwaite kope za Barcelonu, kolegu Dolberga chtěla svého času celé Evropa a záložníka Höjbjerga loni koupil Tottenham za 15 milionů liber, nicméně síla Dánů spočívá jinde. Pane Ličko? „V dánské reprezentaci - stejně jako v české - je největší hvězdou tým. Jak smetli Rusko, to bylo něco. A osmifinále s Walesem? 4:0, pohádka. Neskutečně pospolitý tým, za kterým stojí snad celý národ. Očekávám velký boj. Jiný a ještě náročnější než v neděli proti Holanďanům.“

V tom se shodnou všichni, kteří se sjedou do horkého Baku, kde se zrodí nečekaný semifinalista.

Český trenér Jaroslav Šilhavý: „Obávám se, že Dánové budou těžší soupeř než Holanďani.“

Dánský trenér Hjulmand: „Radši bych Holanďany. Češi mají šíleně dobrý tým.“

Takže?